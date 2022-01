Elküldte írásbeli válaszát Oroszország biztonsági garanciaigényeire a NATO – közölte Jens Stoltenberg a testület elnöke szerda esti sajtónyilatkozatában.

Stoltenber ismét felszólította Oroszországot, hogy haladéktalanul csökkentse a feszültséget, ugyanakkor a NATO továbbra is hisz abban, hogy a nézeteltéréseket párbeszéd és diplomácia útján kell megoldani, nem erőszakkal vagy az azzal történő fenyegetéssel.

Emlékeztetett arra is, hogy Oroszország megszakította diplomáciai kapcsolatait a NATO-val, ami megnehezíti a párbeszédet, ezért vissza kell állítani a moszkvai és brüsszeli képviseleteket, a katonai kommunikációs csatornák teljes körű kihasználása, az átláthatóság és a kockázatok csökkentése érdekében.

Fotó: Dursun Aydemir / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP

Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy a NATO kész meghallgatni az orosz aggodalmakat, és valódi párbeszédet folytatni az európai biztonság alappilléreinek megerősítéséről. Azonban kiemelte, hogy

minden nemzetnek joga van a saját biztonsági berendezkedésének kialakításához,

tehát Moszkvának tartózkodnia kell e tekintetben a kényszerítő korlátozástól, illetve a szövetségesek és más nemzetek elleni rosszindulatú tevékenységektől. Hozzátette, hogy a NATO továbbra is szorosan együttműködik Ukrajnával.

A NATO-főtitkár felhívta a figyelmet arra is, hogy Oroszországnak ki kell vonnia katonai erőit Ukrajnából, valamint Georgiából és Moldovából, ahol ezen országok beleegyezése nélkül állomásoznak. Mindemellett arra is rámutatott, hogy komoly tárgyalásra van szükség a fegyverzetellenőrzésről, beleértve a nukleáris fegyvereket és a földi telepítésű közepes és rövid hatótávolságú rakétákat is.

A NATO a védelmi vonalakon áll, nem törekszünk a konfrontációra, de nem tudunk és nem is akarunk kompromisszumot kötni azokkal az elvekkel kapcsolatban, amelyeken szövetségeseink biztonsága nyugszik

– fogalmazott. Stoltenberg hangsúlyozta: a politikai megoldás még mindig lehetséges, de attól függ, hogy Oroszország jóhiszeműen cselekszik-e.

A jó megoldásban reménykedünk, de felkészültünk a legrosszabbra

– közölte, hozzátéve, hogy az észak-atlanti szövetség megnövelte hadereje készültségi szintjét. Elmondta, hogy a NATO ötezer fős kontingensét akár napokon belül is képesek telepíteni. Kifejtette azt is, hogy megvannak a tervek amelyeket agyon rövid figyelmeztetés után aktiválhatunk és végrehajthatunk.

Az Ukrajna körüli feszültségre utalva leszögezte: ez a feszültség erősödik. Úgy vélekedett, hogy az orosz területen végrehajtott hadgyakorlatok esetleges orosz támadást álcázhatnak.

Mindent megteszünk a feszültség csökkentése érdekében, de a legrosszabbra is fel vagyunk készülve.

– mondta végül.