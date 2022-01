Izraeli kutatók szerint még a negyedik oltás is csak részleges védelmet nyújt a koronavírus omikron variánsával szembeni fertőzés ellen – írja a Deutsche Welle.

A Sheba Medical Center által végzett kutatás szerint a negyedik oltás ugyan tovább növeli az antitestek számát a harmadik oltáshoz képest is, ám az omikron ellen ez is kevés. A kutatás során azt is vizsgálták, hogy van-e különbség, ha a negyedik oltásnak a Moderna vagy a Pfizer/BioNTech készítményét használják, miután az ország az eddigiekben főként az utóbbi oltóanyagát használta.

Fotó: JALAA MAREY / AFP

A kutatók szerint mind a két oltás növeli az antitestek számát a harmadik oltás utáni értékhez képest is, ugyanakkor hozzátették, hogy az eredményeket még nem publikálták, azok előzetesek.

Kifejezetten az omikron variáns ellen több vállalat is igyekszik vakcinát fejleszteni, így a Moderna arról beszélt, hogy a következő hetekben sorra kerülhet legújabb vakcinájának klinikai vizsgálatára, melyek adatai március körül érkezhetnek meg a felügyeleti hatóságokhoz. A Pfizer is márciusra ígérő az omikron vakcináját és az indiai biotechnológiai cég, a Gennova Biopharmaceuticals is arról beszélt, hogy egy-két hónapon belül kész lehetnek a leggyorsabban terjedő változat elleni vakcinával.

A Moderna mindemellett arról is beszélt, hogy 2023 végére szeretne piacra dobni egy olyan vakcinát, mely a koronavírus mellett az influenzával és a náthával szemben is védelmet nyújt, annak a reményében, hogy mindez segíti az évenkénti oltás felvételét.