Őrizetbe vették Karim Masszimovot, a nemzetbiztonsági bizottság volt vezetőjét hazaárulás gyanújával Kazahsztánban szombaton – írja a Reuters. A bizottság szerint a tüntetések kitörésére válaszul Masszimovot előbb eltávolították vezető pozíciójából, majd több más tisztviselővel őrizetbe vették, ám további részleteket nem árultak el.

Az összecsapások során több tucatnyian meghaltak és számos középületet is kifosztottak illetve felgyújtottak

az egykori szovjet tagköztársaságban. A hírek szerint péntekre a biztonsági erők azonban átvették az uralmat a legnagyobb város utcái felett, miután az oroszok támogatását élvező elnök, Kasszim-Zsomart Tokajev utasításba adta, hogy katonái figyelmeztetés nélkül lőhetnek a tüntetőkre.

Érkeznek az orosz csapatok KazahsztánbaFotó: Russian Defence Ministry / Sputnik via AFP

Az elnök meghívására az orosz vezetésű Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete (KBSZSZ) is csapatokat küldött az országba, miközben a Kelet és a Nyugat közti feszültség az ukrán helyzet miatt továbbra sem enyhül, bár a kazah események mindenképpen csökkentik egy esetleges ukrajnai orosz invázió valószínűségét. Oroszország és az Egyesült Államok a jövő héten vitatja meg az ukrán határon kialakult helyzetet.

Masszimovot széles körben Nurszultan Nazarbajev volt elnök közeli szövetségeseként tartják számon. Kétszer volt miniszterelnök, és Nazarbajev alatt az elnöki adminisztráció vezetője is volt, az ország fővárosát, az egykori Asztanát is róla nevezték el Nurszultánnak. A 30 évig uralkodó politikust szerdán megfosztották az ország biztonsági tanácsában betöltött elnöki címétől, ugyanakkor a mostani elnök Tokajev is volt miniszterelnök uralkodása alatt.

Az események hatására Németország leállította a Kazahsztánba irányuló fegyverexportját. A dpa úgy tudja, hogy tavaly a német kormány 2,2 millió euró (790 millió forint) összértékben 25 exportkérelmet hagyott jóvá Kazahsztánba szánt fegyverekre vonatkozóan, ami nem nagy összeg a más országokba irányuló német fegyverexport értékéhez képest, mégis a német kormány szükségesnek tartotta meghozni ezt az intézkedést.

Az Egyesült Államok pedig péntek este azt közölte, hogy a nem feltétlenül szükséges kormányzati alkalmazottak – jellemzően az almati konzulátus alkalmazottjai és családjaik – elhagyhatják az országot. Az amerikai külügy ugyanakkor önmérsékletre szólította fel a rendfenntartó erőket és aggodalmát fejezte ki a tűzparancs miatt.