Romániában kötelezővé teszik a köztéri maszkviselést, és csak az orvosi maszkok használatát fogadják el. Erről Alexandru Rafila egészségügyi miniszter és Raed Arafat katasztrófavédelmi államtitkár számolt be a szerdai kormányülést követő sajtótájékoztatón.

Fotó: Alexandru Dobre

A járvány terjedésének megfékezésére a járványügyi operatív törzs (CNSU) tett javaslatokat. Ezek egy részét kormányhatározatban, más részét az egészségügyi minisztérium és a belügyminisztérium közös rendeletében kell elfogadni.

Alexandru Rafila elmondta: a megfelelő maszk viselése azért válik rendkívül fontossá, mert Romániában gyorsan terjed a koronavírus omikron változata, amely sokkal fertőzőbb, mint a korábbi vírusváltozatok. A megfertőződéstől csakis a megfelelő maszk, a súlyos megbetegedéstől pedig az oltás véd meg – hangsúlyozta a miniszter.

A miniszter elmondta: arra készülnek, hogy nyolcszázezer-egymillió ember fertőződik meg az országban a járvány ötödik hullámában, és a fertőzések nagy száma az alacsony átoltottság mellett kritikus helyzetbe hozhatja az egészségügyi rendszert. Ezért arra készülnek, hogy azokat a betegeket, akik nem mutatják a fertőzés súlyos tüneteit, járóbeteg ellátókban vizsgálják meg. Hozzátette: jelenleg 160 ilyen járóbeteg ellátót azonosítottak, de ezek száma nőni fog a következő időszakban. Interaktív térkép irányítja majd a megbetegedett személyeket a hozzájuk legközelebb eső ilyen központba.

Alexandru Rafila elmondta: várhatóan a hónap végéig megérkezik Romániába a Molnupiravir és a Paxlovid gyógyszer valamelyikének első szállítmánya.

Ezeket a más betegségekkel is küzdő, súlyos állapotban levő fertőzöttek kórházi kezelésében fogják alkalmazni.

Raed Arafat megjegyezte: a járvány ötödik hulláma várhatóan nemcsak az egészségügyi rendszert teszi próbára, hanem a gazdaságot is. Ha egyszerre sokan betegednek meg egy-egy vállalatnál, vagy intézményben, az egy időben karanténba kerülő alkalmazottak nagy száma is problémát jelenthet. Ezért a CNSU arról is rendelkezett, hogy a különleges jelentőségű ágazatokban működő intézmények saját hatáskörben írhatják elő a gyakori tesztelést, vagy akár a nagyobb védelmet biztosító FFP2 típusú maszk kötelező használatát. Példaként azt hozta fel, hogy el kell kerülni, hogy a cernavodai atomerőmű személyzetének nagy része egyszerre betegedjen meg, mert az ott dolgozó szakembereket nem tudják pótolni.

A járványügyi operatív törzs által kidolgozott intézkedéscsomag továbbra is a helyi fertőzöttségi rátához köti a rendezvények korlátozását. Ha az illető településen a két hét alatt jegyzett új esetek ezer lakosra vetített száma egy alatti, a kulturális és sportrendezvényeken a férőhelyek felére szabad Covid-igazolványt felmutató nézőket fogadni.

Ha a fertőzöttségi ráta egy és három közé emelkedik, a férőhelyek 30 százalékára lehet nézőket fogadni. A rendezvények szervezőinek azonban arra is kell figyelniük, hogy a nézők között legkevesebb kétméteres távolság legyen.

Romániában a 2022-es év első napjaiban rendkívüli módon megugrott az új fertőzések száma. Míg az ötödik hullámban a napi új esetek száma december 28-án emelkedett először ezer fölé, a szerdán közölt hivatalos adatok szerint az elmúlt 24 órában már csaknem ötezer új fertőzést jegyeztek. Az elmúlt hét nap összesített fertőzésszáma csaknem háromszorosa a korábbi hét nap összesített fertőzésszámának.