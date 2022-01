Magyarország elkötelezett az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) iránt – jelentette ki Benkő Tibor honvédelmi miniszter hétfőn Budapesten, miután fogadta Ben Wallace brit védelmi minisztert.

A közös sajtótájékoztatón a magyar tárcavezető azt mondta, hogy

a haderőfejlesztési programnak köszönhetően a Magyar Honvédség erős.

Egyformán látják az Európában kialakult biztonsági helyzetet, ugyanúgy értékelik az orosz–ukrán konfliktust – közölte Benkő Tibor.

Hangsúlyozta azt is, hogy a Nyugat-Balkán biztonsága kiemelt fontosságú Magyarországnak.

Benkő Tibor Fotó: Balogh Zoltán / MTI

A magyar miniszter lényegesnek nevezte, hogy a jövőben még tovább tudják erősíteni a katonai kapcsolatokat az Egyesült Királysággal. Felidézte: 2019-ben megállapodást kötöttek, amely alapján közös kiképzések folynak.

Ben Wallace azt hangoztatta, hogy Közép-Európa nem csupán az Egyesült Királyságnak fontos, de a NATO-nak is. Ha az orosz agresszió invázióba fordulna át Ukrajnában, akkor Magyarország is nagy károkat szenvedne: növekednének az energia- és az élelmiszerárak, a gazdasági nehézségeken túl pedig migrációs nyomás is fenyegetne – jelentette ki a brit miniszter.

Arról egyeztettek, hogyan tudnák enyhíteni az orosz-ukrán konfliktust – tette hozzá, megjegyezve: el kell kerülni a legrosszabbat. A koronavírus-járvány elleni harc közepette különösen nagy gond lenne az ellentét kiéleződése – mutatott rá.

A brit miniszter úgy vélekedett, hogy a magyar hadsereg erős és szakszerű, kiváló vezetéssel. Ő is azt hangoztatta, hogy nagyon fontos a Nyugat-Balkán stabilitása.

Arra a kérdésre válaszolva, nem elhibázott döntés-e, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a mostani helyzetben megy tárgyalni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, Benkő Tibor azt közölte, hogy egyeztetni mindig időszerű. Az első helyre a NATO is a párbeszédet teszi, nem pedig az elrettentést, a fegyveres küzdelmet. A tárgyalás tehát nem elvetendő, éppen ellenkezőleg, szükséges – hangoztatta, hozzáfűzve: teljesen természetes, hogy egy miniszterelnök felelős országa biztonságáért.

Ben Wallace (b) és Benkő Tibor Fotó: Balogh Zoltán/MTI

Ugyanerre a kérdésre válaszolva Ben Wallace azt mondta: nem gondolja, hogy bármikor hiba lenne egyeztetni Vlagyimir Putyinnal. Senki sem akarja, hogy az egekbe szökjenek az árak, valamint migrációs hullámok induljanak meg. Orbán Viktor oroszországi látogatása jó alkalom ezen üzenetek közvetítésére – vélekedett a brit miniszter.

Benkő Tibor azt hangoztatta: a magyar hadsereg 2017 óta sokat fejlődött, képességei olyanok, hogy meg tudja oldani az orosz–ukrán konfliktus nyomán felmerülő feladatokat. Jelenleg tehát

nem szükséges más országok fegyveres erőit Magyarországra telepíteni – szögezte le.

Ben Wallace hangsúlyozta, hogy ők a NATO-nak ajánlottak fel katonákat, nem pedig egy adott országnak. Az észak-atlanti szervezetnek kell eldöntenie, hogy mihez kezd a brit egységekkel, hová és mikor telepíti azokat – mondta.