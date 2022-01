Az útátjárós balesetek statisztikája a korábbi öt évben tapasztalt stagnálás után 2021-ben jelentősen emelkedett

– közölte a MÁV. A vasúti átjárókban történt baleseteket figyelmetlenség és a KRESZ előírásainak megszegése okozza, évente 800-900 félsorompó rúdját törik le az autósok.

A MÁV teljes hálózatán 2008 óta nem volt vasúti hibából bekövetkezett, halálos áldozatot követelő baleset. A balesetek számának csökkenéséhez a közlekedési morál változása elengedhetetlen.

Fotó: Dombóvári Tamás

24-gyel több baleset egy év alatt

A 2021-ben 86 vasúti átjárós balesetből 16 követelt emberéletet, 15 végződött súlyos- és 14 könnyű sérüléssel,

a többi esetben anyagi kárt regisztrált a vasúttársaság, ami egymilliárd forintot meghaladó kárt jelentett a MÁV-nak. 2020-ban 62 útátjárós baleset történt – írta a vasúttársaság.

A gépjárművezetők nem néznek körül az átjáróba történő behajtás előtt, illetve a csúcsforgalomban bent ragadnak a kereszteződésben, ahol tilos és életveszélyes megállni. A legtöbb vasúti átjárós balesetet a gyorshajtás – a „még átérek” gondolkodásmód – az agresszív vezetési stílus, a vezetés közbeni telefonálás és a vasúti fényjelző tilos jelzésének figyelmen kívül hagyása okozza. A záródó sorompórudakat látva a járművezetők megállás helyett sokszor gyorsítanak, néhányan még a lezáródott félsorompót is megkerülik.

Kapucnit le! Fülhallgatót ki!

Kiemelt veszélynek vannak kitéve azok a gondatlan kerékpárosok és gyalogosok is, akik körültekintés nélkül haladnak át a kereszteződéseken, vagy nem a kijelölt átjárókat használják. Az őket ért baleseteket sok esetben az érzékszervek működését akadályozó tényezők, például a fülhallgatóval történő közlekedés, a kapucnis ruházat vagy a mobiltelefon használata okozzák. Kétvágányú pályán az elhaladó vonat után – kijelölt átjáró esetén tilos jelzésnél – elindulva nem látják a másik sínpáron, ellenkező irányból gyorsan érkező vonatot.

A hazai vasútbiztonság a régión, és szélesebb kitekintésben az Európai Unión belül is kedvező. A vonat féktávolsága több száz méter, így a mozdonyvezetőnek az átjáróban szinte semmi esélye nincs az ütközés megelőzésére. Sajnos a közúti közlekedők figyelmetlensége miatt mozdonyvezetők is életüket vesztették vagy megsérültek az elmúlt években. 2021-ben útátjárós balesetekben is megsérültek vasúti munkavállalók – köztük mozdonyvezetők – egy esetben súlyosan, három esetben pedig könnyebben.

A MÁV a vasúti átjárókban történt események számának csökkentése, és a figyelem felhívása céljából a közút és vasút kereszteződéseiben 2018 óta folyamatosan, éves szinten 60-70 helyszínen tart közös vasúti-közúti közlekedésbiztonsági ellenőrzést a rendőrség területileg illetékes munkatársainak közreműködésével. Legfőbb cél a baleset-megelőzés: felhívni a figyelmet arra, hogy a balesetek elkerülhetők lennének, ha a gyalogosok és a gépjárművezetők figyelmesen, kiemelt körültekintéssel, a közlekedési szabályok betartásával közelítenék meg a vasúti átjárókat.

Fotó: Varga György

A MÁV az alábbi KRESZ-szabályok betartását kéri a balesetek elkerülése érdekében: