A koronavírus első tüneteinek megjelenése után öt nappal 31 százalék, hét napot követően 16 százalék, tíz nappal utána pedig 5 százalék a fertőzés átadásának valószínűsége.

Az első pozitív Covid-teszt után, még ha jól is van az ember, és enyhülnek a karanténszabályok, érdemes legalább két hetet várni, mert akkor már annak a veszélye, hogy másokat is megbetegíthet, lecsökken egy százalékra

– írja a Business Insider egy friss brit kutatásra hivatkozva.

A tanulmány arról is említést tesz, hogy az időközben produkált negatív tesztek is jelzés értékűek, hogy csökken a fertőzés valószínűsége. Ha ez a betegség igazolását követő ötödik vagy hatodik napon történik, akkor akár 7 százalékra is mérséklődhet a fertőzőképesség. Az adatok iránymutatóak lehetnek azok számára, akik azt számolgatják, hogy mennyi idő után biztonságos visszatérniük a munkahelyükre, valamint a társasági életbe.