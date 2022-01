Ukrajnának nincs helye a NATO-ban

– jelentette ki újságíróknak Zoran Milanovic horvát államfő kedden, hozzátéve, hogy az ukrán-orosz határon kialakult helyzet súlyos válságnak számít, amely mögött elsősorban az amerikai belpolitika dinamikája áll.

A horvát államfő szerint van rá mód, hogy Ukrajna megtartsa területi integritását, és gazdaságilag is lehet segíteni Kijevet, de nincs helye a NATO-ban, amelynek, mint mondta, nem tagja a semleges Finnország, Ausztria és Svédország sem, amelyek mégis biztonságos államok.

Ennek a válságnak semmi köze Ukrajnához vagy Oroszországhoz, köze van azonban Joe Bidenhez és kormányához – mondta Milanovic, hangsúlyozva, hogy a nemzetközi biztonsági kérdésekben következetlenségeket és veszélyes viselkedést lát az Egyesült Államok részéről.

Milanovic úgy vélte: Biden demokrata párti kormánya saját pártja részéről is nyomás alatt áll, de most azok a republikánusok is szorítják, akik tegnapig még igazolták és támogatták Donald Trump volt amerikai elnök politikáját Moszkvával szemben.

Most pedig sürgetik a Pentagont és Bident, hogy keményen álljon ki Oroszországgal szemben

– húzta alá a horvát államfő.

Ha eszkalálódik a helyzet, Horvátország egyetlen katonával sem fog részt venni. Semmi közünk nincs hozzá, és nem is lesz, ezt garantálom

– mondta az államfő, aki egyben a horvát hadsereg főparancsnoka is.

Fotó: Shutterstock

A lengyel elnök, Andrzej Duda szerint egységes a NATO Ukrajna biztonságát illetően, és semelyik tagállam nem töri meg a többi szövetséges iránti szolidaritást. Ezt az után jelentette ki, hogy egyeztetett az észak-atlanti szövetség több tagországaival és az Európai Unió vezetőivel videokonferencia formájában. A lengyel elnök Joe Biden amerikai elnök kezdeményezésére vett részt az Ukrajna körüli feszültségekről szóló megbeszélésen a brit, a francia, a német és az olasz állam- vagy kormányfővel együtt. Csatlakozott hozzájuk Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök, Charles Michel, az Európai Tanács elnöke, valamint Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára is.

A titkosított tartalmú egyeztetésről az elnök nem árult el részleteket, aláhúzta azonban:

semmi sem utal arra, hogy Lengyelországot jelenleg bármilyen közvetlen veszély fenyegetné.

A videokonferenciát követően Joe Biden a résztvevők között tapasztalt teljes összhangot emelte ki.

Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő Facebook-bejegyzésében nyugtalanítónak nevezte az ukrajnai helyzetet, valamint Berlin ezzel kapcsolatos magatartását is. Kiábrándítónak nevezte, hogy Németország nem hajlandó engedélyezni Észtországnak az ukrajnai fegyverszállítást.

Megvalósul sajnos a fekete forgatókönyv, melyre régóta figyelmeztettünk

– értékelte a helyzetet.

Az Egyesült Államok, a NATO és az ukrán vezetés a napokban azzal vádolta Oroszországot, hogy egy, Ukrajna elleni esetleges invázió céljából vonultatott fel közel százezer katonát a közös határ mentén. Moszkva cáfolja ezt, hangsúlyozva, hogy saját területén lévő csapaterősítésről van szó, és a NATO keleti bővítésének leállításával kapcsolatos biztonsági garanciákat követel.