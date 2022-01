Közepes, 5,4-es erősségű földrengés rázta meg Görögország északi részét vasárnap délután, és a Richter-skála szerinti 6,1-es erősségű földrengés volt Pápua Új-Guinea Bougainville nevű régiójában is.

Fotó: Mary Lyn Fonua / AFP

A görög földtani intézet szerint a földmozgás fészke 22 kilométerre délre volt a Halkidiki-félszigettől az Égei-tengeren, 19 kilométeres mélységben.

Egyelőre nincsenek értesülések károkról, vagy áldozatokról. Több utórengést is jelentettek a térségből, ezek erőssége a Richter-skála szerinti 2,6-ostól a 2,8-asig terjedt.

Helyi beszámolók szerint Szaloniki városában a rémült lakosok kiszaladtak az utcára. A földmozgásokat a rengés epicentrumától mintegy 225 kilométerre délnyugatra található fővárosban, Athénban is érezni lehetett.

Földrengés volt vasárnap Pápua Új-Guinea Bougainville nevű régiójában is, itt a Richter-skála szerinti 6,1-es erősségű lökéseket észleltek, közölte a földközi-tengeri szeizmológiai intézet (EMSC).

A szakemberek szerint a földmozgás centruma 656 kilométerre északnyugatra volt Honiarától, a Salamon-szigetek fővárosától, 408 kilométeres mélységben. Egyelőre nincsenek értesülések áldozatokról, vagy károkról, és szökőárra sem adtak ki figyelmeztetést.

Pápua Új-Guinea a csendes-óceáni Tűzgyűrű térségében fekszik,

ahol a Tonga közelében szombaton kitört vulkán is.

A Tűzgyűrű nagy része a csendes-óceáni térség hegységrendszerét érinti, de beletartozik Jáva és Szumátra területe is. A mintegy 40 ezer kilométeres régióban alakult ki a Föld összes tűzhányójának 75%-a, és itt tört ki a valaha mért földrengések 90%-a is. A térségben több mint 450 szunnyadó és működő vulkán található. A Csendes-óceán déli térségében szombaton szökőárriadót (cunamit) is elrendeltek, amikor kitört a tenger alatti Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai vulkán Tonga közelében.

A cunami hatásait Peruban is észlelték, ahol a parti őrség 23 embert mentett ki a part menti vizekből.

A riadót vasárnapra már lefújták, de a szokatlanul magas hullámok következtében Peru északi részén ketten vesztették életüket a helyi katasztrófavédelem szerint. A hatóságok ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az érintett térséget lezárták a fürdőzők előtt.

A perui televízióban felvételek jelentek meg arról, hogy a tenger lakóházakat és üzleteket árasztott el a latin-amerikai ország északi és központi részeinek partvonala mentén.

Az NHK japán közszolgálati televízióban vasárnap közzétett lakossági felhívásban több százezer embert szólítottak fel evakuálásra a szigetország veszélyeztetett partvidéki térségeiben tekintettel az egy méternél is magasabb hullámok veszélyére.