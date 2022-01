A brit kormányfő szóvivője korábban azt mondta: Boris Johnson nem tudott arról, hogy személyi titkára bulit szervezett a járványügyi korlátozások idején a Downing Street 10-ben, csak véletlenül csöppent a mulatságba. Dominic Cummings szerint azonban mindenről tudott, sőt, áldását adta a szabályszegő partira.

Boris Johnson épp egy hete, múlt szerdán kért elnézést a brit parlament alsóházában azért, mert részt vett a kerti partin, amit a koronavírus-járvány miatt elrendelt zárlat idején, 2020. május 20-án rendeztek a miniszterelnöki hivatalban. Állítása szerint azt hitte, egy munkatalálkozóra érkezett, amikor kilépett a Downing Street 10. kertjébe, ahol alig 25 percig maradt.

A kormányfő kijelentette: utólag visszagondolva már tudja, hogy mindenkit vissza kellett volna küldenie a miniszterelnöki hivatal épületébe, és fel kellett volna ismernie, hogy még ha a rendezvény meg is felelt technikailag a járványellenes előírásoknak, akkor is emberek milliói juthattak arra a következtetésre, hogy ez nem így van.

Fotó: DANIEL LEAL / AFP

Johnson a parlament alsóházában neki szegezett kérdéseket azzal hárította el, hogy a zárlat idején rendezett Downing Street-i összejövetelek ügyében hivatalos vizsgálat folyik, ennek eredményét várja. Kijelentette, hogy vállalja a teljes felelősséget a történtekért, de nem tett egyenes utalást arra, hogy elmarasztaló vizsgálati jelentés esetén távozik-e hivatalából.

A kormányfő szóvivője korábban többször is azt mondta: Johnsont nem tájékoztatták előre a május 20-aki partiról, arra nem kapott meghívót. Volt tanácsadója, Dominic Cummings szerint ez szemenszedett hazugság – írja Cummings legfrissebb blog-bejegyzésére hivatkozva a Bloomberg.

A brit miniszterelnök jövője a tét

Johnson körül az elmúlt napokban egymás után robbantak ki a botrányok, miután kiderült, hogy korábban több házibuliszerű összejövetelt is rendeztek a miniszterelnöki hivatalban a koronavírus-járvány első hullámának megfékezésére elrendelt szigorú korlátozások megsértésével, miközben a 2020. március 23-án elrendelt angliai korlátozások értelmében – amelyek az ominózus, május huszadikai kerti parti idején még érvényben voltak – kettőnél több, nem egy háztartásban élő ember szabad téren sem tartózkodhatott egymás társaságában, és a nem együtt élő családtagok, ismerősök otthonukban sem látogathatták egymást.

A brit miniszterelnököt azóta minden oldalról támadják, és balról-jobbról lemondásra szólítják fel. A Konzervatív Párt alsóházi frakciójának 35 tagja kezdeményezte eddig hivatalosan a kormányfő elleni bizalmi szavazást. Összesen 54 konzervatív párti képviselőnek kell a kezdeményezés mögé állnia, hogy napirendre vegyék.

A kormány vizsgálatot indított a tiltott partik ügyében, ennek kimenetelétől függhet Boris Johnson párton belüli megítélése, egyben jövője is. A jelentés jövő hétre várható.

A Johnsonra nehezedő nyomást erősítik a friss támogatottsági felmérések is, amelyek szerint legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt hosszú idő óta először vezet a konzervatívok előtt. A közvéleménykutatások szerint még a Konzervatív Párt támogatóinak körében is példátlan többségben vannak azok, akik kívánatosnak tartják Boris Johnson távozását a Downing Street 10-ből.

A YouGov vizsgálata azt mutatta ki, hogy a brit választók 56 százaléka szeretné Boris Johnson távozását, és 27 százalékuk támogatná a kormányfő maradását. A felmérés 10 százalékpontos – kilenc éve nem mért – támogatottsági előnyt jelzett a Munkáspártnak a konzervatívokkal szemben: a Munkáspártra a választók 38 százaléka voksolna, a Konzervatív Pártra viszont csak 28 százalék adná a szavazatát egy mostani parlamenti választáson.

Cummings: Boris Johnson hazudott a parlamentnek

A legújabb botrányt is kirobbantó Dominic Cummings, a kormányfő korábbi tanácsadója – akinek 2020-ban azért kellett lemondania, mert megszegte a koronavírus-járvány miatt elrendelt kijárási tilalmat – azt állítja: Boris Johnson hazudott a parlamenti alsóháznak, amikor azt mondta, nem tudott arról, hogy személyi titkára, Martin Reynolds partit szervezett, és arra e-mailen meghívókat küldött ki a Downing Street 10-ben. Sőt, állítja Cummings, a miniszterelnök jóváhagyta az eseményt.

Cummings volt az, aki a Guardianben január 7-én megjelent, a miniszterelnök társaságában őt és a személyi titkárt is megörökítő fotókra reagálva a blogján azt írta: a lap tévesen állítja, hogy azok egy kerti partin készültek. Valóban történt hasonló szabályszegés a miniszterelnöki hivatalban, de nem aznap, amikor a baloldali lapban megjelent fotók készültek, hanem május 20-án.

Cummings most azt írta a május 20-ai partiról, hogy a miniszterelnök személyi titkára arra valóban küldött meghívókat, azzal a tárggyal, hogy: “Hozd a saját piád!”

A kormányfő ex-tanácsadója azt mondja: ő maga is jelezte, hogy a parti megrendezésével megszegnék a járványügyi szabályokat, és kérte a miniszterelnököt, hogy fújja le azt, de Johnson nem hallgatott rá. Cummings hozzátette: ezt eskü alatt is megerősítené, és más szemtanúk is csatlakoznának hozzá.

Dominic Raab miniszterelnök-helyettes szerint Cummings badarságokat beszél, amikor azt állítja, hogy Boris Johnson hazudott a parlament alsóházának, a miniszterelnök nem tudott előre a partiról.

Mit akar Dominic Cummings?

A Brexit-kampány irányításával elhíresült Cummings Boris Johnson legfőbb tanácsadója volt 2020 novemberéig. Megbízatását azért kellett visszaadnia, mert megszegte a járvány megfékezése érdekében bevezetett utazási korlátozásokat, amikor koronavírus-fertőzötten családjával együtt elutazott Londonból, szülei több mint 400 kilométerre található vidéki házába. Cummings lemondása óta támadja Boris Johnsont, akit rendszeresen hasonlít egy irányíthatatlanná vált bevásárlókocsihoz. Azt állítja, hogy a kormányfő nem reagált elég gyorsan a koronavírus-járványra.

Cummings blogbejegyzése miatt indult parlamenti vizsgálat a miniszterelnöki rezidencia felújításának finanszírozásáról, amelyről Cummings azt állította, titkos adományokból akarták finanszírozni. A vizsgálat a Konzervatív Pártra kiszabott pénzbírsággal zárult.

Sokan azt találgatják, milyen, a brit kormányfőre nézve kompromittáló email, fotó, vagy dokumentum lehet még Cummings birtokában.

Egyértelmű, hogy a bosszú vezérli, és mindent megtesz annak érdekében, hogy bebizonyítsa Boris Johnson alkalmatlanságát a miniszterelnökségre

– mondta a Demos politikai elemző cég vezetője a Bloombergnek.

A május 20-ai parti miatt indított vizsgálatot időközben kiterjesztették két másik, 2020 áprilisában megrendezett, szabályszegő eseményre. Ezek miatt Johnsonnak egyenesen a királynőtől kellett bocsánatot kérnie.