A Downing Street 10. alatt megrendezendő 2021-es karácsonyi partit december elején lemondták, mivel botrány kísérte azt a hírt, mely szerint egy évvel korábban decemberben a legnagyobb korlátozások idején nagyszabású összejövetelt rendeztek a miniszterelnöki rezidencián. Az akkori hírek arról szóltak, hogy az illegális összejövetelen 20-30 fő vehetett részt két nappal azután, hogy életbe léptették a 3. szintű lezárási korlátozásokat, ami azt jelentette, hogy az emberek nem keveredhettek a más háztartásban élőkkel.

A hírhedt partival kapcsolatban a legfrissebb hír az, hogy nem is egyszeri alkalom volt, hanem több bulit is tartottak a helyszínen – számolt be róla a The Guardian.

Fotó: EyePress via AFP

A portál olyan e-mailekhez jutott hozzá, melyek alapján 2020-ban legalább öt illegális, a lezárások alatt megrendezett partinak volt házigazdája a Downing Street 10. A május 20-án megtartott buli Boris Johnson is részt vett, későbbi felesége társaságában. Az eseményre a miniszterelnök titkára, Martin Reynolds küldte ki a meghívókat, több mint 100 embernek. Beszámolók szerint 30-40 fő lehetett jelen az eseményen, ahol büfé is üzemelt, és borokat is felszolgáltak.

Az akkor érvényben lévő szabályok szerint zárt és nyílt térben egyaránt tilos volt összejöveteleket tartani.

Egyszerre egy olyan emberrel szabadott nyílt területen találkozni, akivel nem egy háztartásban él az illető, és akkor is kötelező volt a maszk viselése, és a két méteres távolság betartása. Ezek közül egy több tucat ember részvételével megtartott partin egyik sem kivitelezhető.

A Johnson és későbbi felesége részvételével megtartott esemény előtt öt nappal, május 15-én egy "bor és pizza parti" is volt az elnök rezidenciáján. A hírek legalább öt különböző, 2020-ban lebonyolított rendezvényől szólnak, köztük a két májusi összejövetelről, és a még tavaly elsőként napvilágra került decemberi buliról.