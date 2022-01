Kész kelet-európai csapatait növelni a NATO, közölte Jens Stoltenberg, a szervezet főtitkára pénteken, hozzátéve, hogy figyelemmel kísérik az orosz csapatok és fegyverek felvonulását Belaruszban is.

Szijjártó Péter külügyminiszter sajtótájékoztatón megerősítette, hogy Magyarország irányába is érkezett kérés az amerikai csapatok ideiglenes állomásoztatásáról. A külügyminiszter szerint a kérdésben a hadügyminisztérium egyeztet az Egyesült Államokkal.

Fotó: EyePress via AFP

A Reuters tudósításából az is kiderül, hogy Stoltenberg Brüsszelből jelentkezett be egy washingtoni think tank eseményére és megerősítette, hogy több ezer harcra kész orosz katona érkezett Fehéroroszországba, repülőgépekkel és s 400-as fegyverekkel egyetemben. A főtitkár ugyanakkor hangsúlyozta, hogy készek a párbeszédre, azonban az orosz támadás esetén a válaszra is készen állnak. Ugyanakkor nincs szó arról, hogy NATO csapatok érkezzenek Ukrajnába.

Stoltenberg mindemellett jelezte, hogy az orosz agresszió több féle formát is ölthet, így a szárazföldi invázió mellett érdemes például a kibertámadásokra is felkészülni.