Szerdától utalják és kézbesítik az első idei, öt százalékkal emelt nyugdíjat – közölte a családokért felelős parlamenti államtitkár a Facebook-oldalán. Zsigó Róbert a videóban hozzátette:

az emelés egy átlagnyugdíjnál havi 7800 forint többletet jelent.

Az inflációkövető nyugdíjemeléssel a kormány biztosítja a nyugdíjak vásárlóértékének megőrzését – mondta, kiemelve: 2010-ben ezt vállalta a kormány, és állta is a szavát, mert az elmúlt években több mint tíz százalékkal nőtt a nyugdíjak vásárlóértéke.

Fotó: Illyés Tibor / MTI

Emlékeztetett: a múlt évet a 80 ezer forintos nyugdíjprémiummal zárták.

Februárban pedig visszaadják a nyugdíjasoknak a 13. havi nyugdíjat. Ezt a gazdaság jó teljesítménye, a koronavírus-járvány ellenére is stabil gazdasági növekedés teszi lehetővé

– mondta a politikus.

Korábban Tállai András, a pénzügyminisztérium államtitkára nyilatkozta, hogy az államkincstár február közepén folyósítja a 13. havi ellátást, ami egy teljes havi nyugdíj összegének felel majd meg. Sőt, azt is mondta az, mivel az előrejelzések szerint a gazdaság idén is 3,5 százaléknál nagyobb mértékben nő majd, így a kormány ezúttal is tett félre pénzt nyugdíjpré­miumra.