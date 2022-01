Áprilistól csak teljesen védett dolgozókat foglalkoztat az Amerikai Egyesült Államokban a T-Mobile. A vállalat kirúgja azokat az alkalmazottakat, akik április 2-ig nem rendelkeznek teljes beoltottsággal a koronavírus-járvány ellen – derült ki egy, a Bloomberghez is eljutott belső e-mailből.

Azok sem járnak sokkal jobban, akik egy vakcinával már rendelkeznek. Őket február 21-től fizetés nélküli szabadságra küldik mindaddig, ameddig a második oltást meg nem kapják.

A T-Mobile irodáiba továbbra is csak azok léphetnek be, akik be vannak oltva a COVID-19 ellen – ismerteti a cég a The Verge-nek eljuttatott közleményében. Ezzel többek között arra a digitális belépőkártyarendszerre utalnak, amely nyomon követi az alkalmazottak oltási státuszát is.

Fotó: Shutterstock

Ugyanakkor a mobilszolgáltatónál is lesznek korlátozott számban kivételek, a törvényileg előírt mentességek esetében eltekint az oltatlan személy elbocsátásától.

Az irányelv azokra a vállalati alkalmazottakra vonatkozik, akik rendszeresen vagy alkalmanként irodában dolgoznak. Az ügyfélszolgálatosoknak ugyan február 21-ig kell majd igazolniuk, hogy megkapták legalább az első vakcinát, de ennek elmulasztása miatt nem kerülnek azonnal fizetés nélküli szabadságra.

A külső helyszínen dolgozókra, azaz a technikusokra és az üzletekben dolgozókra nem vonatkozik ez a szigorú szabály, azonban a vállalat továbbra is ösztönzi az oltást és a gyakori tesztelést.

Vállalatunk megérti, hogy ez néhány dolgozó számára személyes döntés, de úgy gondoljuk, hogy ezt a lépést meg kell hozni a T-Mobile közösségének védelme érdekében

– ismertette a vállalat.

A T-Mobile messze nem az első techcég, amely előírja a COVID-19 elleni védőoltást. A Google január 13-ig adott határidőt a dolgozóknak, hogy igazolják az oltást vagy bizonyítsák a mentességet. A Meta és az Apple is megköveteli a COVID-19 oltás beadását dolgozóitól.