Nagy Britannia szerint Moszkva azt tervezi, hogy oroszbarát bábkormányt alakít Ukrajnában – írja a The New York Times. London a kormány potenciális vezetőjét is megnevezte Jevhenyij Murajev személyében, de egyelőre kevés részlet ismert. Az Egyesült Államok megerősítette az értesülést, bár Washington szerint nem világos, hogy összefügg-e egy lehetséges orosz invázióval. Amennyiben ez bekövetkezne, az Európai Uniós azonnali szankciókat ígért. Moszkva visszautasított a bábkormányról szóló információkat.

Fotó: AFP

Mentené ukrajnai diplomatáit az USA

Az amerikai külügyminisztérium „a folyamatos orosz katonai fenyegetésre” és a súlyos koronavírus-járványra hivatkozva Ukrajna elhagyására szólított fel vasárnap minden amerikai diplomatacsaládot, a külképviseleti személyzet minden olyan tagját, akinek jelenlétére ott nincs feltétlenül szükség, és általában az Ukrajnában tartózkodó amerikai állampolgárokat – jelentették hírügynökségek a külügyminisztérium legfrissebb utazási tanácsait idézve.

Maguk a diplomaták is távozhatnak saját belátásuk szerint, a kijevi nagykövetség azonban továbbra is működik. A minisztérium figyelmeztette az amerikaiakat, hogy

minden esetben legyenek nagyon óvatosak Ukrajnában a bűnözés és a lehetséges zavargások miatt, a Krímbe és a szakadár keleti régiókba semmiképpen ne utazzanak.

Egy magas rangú tisztségviselő arról beszélt újságíróknak egy online tájékoztatón, hogy Washington óvintézkedéseket hoz ezen veszélyek miatt, de mibenlétüket nem árulta el, és azt sem, hogy hány amerikai távozásáról lehet szó. Az intézkedések időzítését firtató kérdésre az illető a Fehér Ház azon múlt heti figyelmeztetésére utalt, miszerint Oroszország bármikor lerohanhatja Ukrajnát, és ebben az esetben Washington már nem feltétlenül tudja majd evakuálni az amerikaiakat.

Moszkva többször is visszautasította azt a vádat, hogy támadásra készülne, noha nagy katonai erőt – mintegy százezer katonát – vont össze az ukrán határ mentén – jegyezték meg a hírügynökségek. A nyugati országok szerint Moszkva így akarná megakadályozni, hogy Ukrajnát felvegyék a NATO-ba.

Magas rangú washingtoni tisztségviselők arról is beszámoltak, hogy Joe Biden elnök fontolgatja további amerikai katonák vezénylését az Ukrajna térségében lévő NATO-tagországokba, miután szombaton Camp David-i üdülőjében tanácskozott erről nemzetbiztonsági kabinetjével. A The New York Times című lap tudni vélte még vasárnap, hogy ezer-ötezer katonáról van szó, sőt több is lehet, ha a feszültség tovább nőne, de a Reuters által megkérdezett tisztségviselők nem erősítették meg ezeket a számokat.