Napi tizenötezres esetszámok várhatók az ötödik hullámban, azonban kevésbé lesznek súlyosak a megbetegedések Rusvai Miklós víruskutató szerint

– írja az InfoRádió.

Fotó: Karnok Csaba / MTI

Rusvai Miklós azt mondta:

lesznek olyan napok, amikor akár egyik napról a másikra megduplázódhat majd a regisztrált fertőzöttek száma,

és az őszi delta-hullámnál is magasabb esetszámok várhatók.

Mindezzel együtt viszont várakozásai szerint a kórházban ápoltak, a lélegeztetőgépen lévők és az elhunytak száma nem lesz magasabb, mint ősszel, a koronavírus-járvány legrosszabb hulláma nagy valószínűséggel a harmadik, a 2021. tavaszi volt – vélekedett a szakértő.

Arról megnyugtatott: hogy a textilmaszkok is hatásosak, hiszen a beszéd vagy légvétel közben kijutó mikrocseppecskék jelentős részét felfogják ezek is, mindenképpen jobbak tehát, mint a semmi. Természetesen az FFP2-es maszk szerinte is hatékonyabban szűr, de szabályosan viselve azért az egyéb maszkok is segítenek, főleg akkor, ha mindenki lelkiismeretesen viseli azokat.