Az olaszországi elnökválasztás hatodik eredménytelen parlamenti fordulójával egy időben, péntek este Matteo Salvini, a Liga vezetője és Giuseppe Conte, az Öt Csillag Mozgalom (M5S) elnöke bejelentette, hogy megszületett a megállapodás az államfőjelölt személyéről, aki nő lesz.

Matteo Salvini a képviselőház előtti téren tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy minél előbbi eredménnyel számol. Hozzátette, az államfőjelölt nő lesz, mégpedig talpraesett. Néhány perccel később Giuseppe Conte is megerősítette, hogy nő jelölésében gondolkodnak.

Fotó: Angelo Carconi

Elemzők szerint a két parlamenti erő vezetőjének meglepetésszerű bejelentése arra utal, hogy megállapodás született a Liga és az M5S között. Hétfő óta ez az első alkalom, hogy pártok vezetői közös jelölt lehetőségét jelentették be.

A két párt azonban nem elegendő az 505 szavazatnyi többség biztosításához.

A találgatások szerint az esetleges jelölt a karrierdiplomata Elisabetta Belloni lehet, aki jelenleg a parlament nemzetbiztonsági bizottságát vezeti.

Neve már a korábbi napokban is az esélyesek között szerepelt. Mások szerint nem kizárt Marta Cartabia alkotmányjogász, igazságügyi miniszter neve sem.

Elisabetta Belloni jelölésével kapcsolatban a Hajrá, Olaszország! (FI) közleményben hangoztatta, hogy nem előnyös, ha Mario Draghi kormányfő mellett az államfői székbe is egy politikán kívüli szakértőt ültetnek. Fenntartását fejezte ki Matteo Renzi, az Élő Olaszország (IV) vezetője is, aki szerint a titkosszolgálat vezetője nem töltheti be az államfői tisztséget.

A hétfőn kezdődött elnökválasztás ötödik napján két voksolási fordulót tartottak a minél előbbi eredmény érdekében. A délelőtti szavazáson a Liga jelöltje, Maria Elisabetta Casellati, a szenátus elnöke, a FI politikusa nem kapott elegendő támogatást. Mint kiderült, hetvenegy szavazat hiányzott Casellati megválasztásához, és ezek többsége a FI soraiból nem került az urnákba.

A délutáni szavazási fordulón a Liga és jobboldali szövetségesei tartózkodtak, a legtöbb szavazatot, 336-ot a mandátuma végéhez érkezett Sergio Mattarella államfő kapta. A pártok vezetői szünet nélkül egyeztetnek: Matteo Salvini a baloldali Demokrata Párt (PD) főtitkárával, Enrico Lettával is tárgyalt, valamint Mario Draghi miniszterelnökkel.

Szombaton délelőtt folytatódik a szavazás, és ha akkor is eredménytelennek bizonyul, délután újabb fordulót tartanak. A parlamentnek Mattarella február 4-i távozásáig van ideje megtalálni az utódot.

Az Il Giornale jobboldali napilap szerint hosszú éjszaka vár a pártokra, amelyek az utolsó pillanatig egyeztetni fognak, de véleményük szerint a megállapodás közel van.

A La Stampa úgy vélte, a politika kudarcának számít, ha a pártok hat nap alatt sem tudnak megegyezni a következő államfőről, és azért nem engedik a „legtekintélyesebb jelölt” Draghit az államfői palotába, mivel a kormány szétesésétől tartanak.