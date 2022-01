Nyilvánosságra hozták hétfőn a szexuális bűnöző Jeffrey Epstein és Virginia Roberts Giuffre 2009-es megállapodását, amelyből kiderül, hogy Epstein félmillió dollárt fizetett Giuffre-nak, hogy ejtse az ellene felhozott vádjait – számolt be a CNN.

Egy manhattani bíróság nyilvánosságra hozta azt a 2009-es, peren kívüli titkos egyezséget, melyben a milliárdos Epstein vállalta, hogy

félmillió dollárt fizet az őt megvádoló Virginia Giuffre-nak, ha cserébe a nő megszünteti keresetét, és örökre tartózkodik a jogi eljárások indításától.

A dokumentumot Giuffre András herceg ellen indított külön perének részeként hozták nyilvánosságra. A 38 éves nő augusztusban perelte be II. Erzsébet brit királynő harmadik gyerekét a manhattani kerületi bíróságon. Giuffre azt állítja, hogy

16 éves korában beszervezték Epstein fiatalkorú lányokból álló hálózatába, akiket aztán az üzletember és barátai szexre kényszerítettek.

Guiffre azt mondta, hogy Epstein András hercegnek is eladta őt, aki több mint húsz évvel ezelőtt zaklatta, bántalmazta és akarata ellenére szexuális kapcsolatot létesített vele.

Fotó: ALBERT NIEBOER / AFP

A 61 éves András herceg tagadja a vádakat, és azt állítja, nem emlékszik arra, hogy valaha is találkozott volna Virginia Giuffre-vel. Ugyanakkor a bírósági iratok között szerepelt egy fénykép, amelyen András és Giuffre együtt látható az Epstein fő kerítőjének számító Ghislaine Maxwell londoni otthonában, és Epstein egykori pilótája is mindkettőjüket egykori utasaként nevezte meg vallomásában. András herceg az Epstein-botrány miatt 2019-ben le is mondott a királyi család nevében végzett feladatairól. A botrány másik főszereplőjét, az Epsteinnel bűnszövetségben tevékenykedő Ghislaine Maxwellt a múlt héten mondta ki bűnösnek öt vádpontban (köztük kiskorúak többrendbeli szexuális célú kereskedelmében) a New York-i szövetségi bíróság.

A bíróság ekkor rendelte el a most nyilvánosságra hozott peren kívüli egyezség felbontását.

A herceg ügyvédei szerint az eddig titkosított szerződés azt jelenti, hogy Giuffre nem perelhetné András herceget. A nő jogi csapata azonban állítja, hogy a Floridában született egyezség nem érvényes azokra a területekre, ahol a bűncselekményeket elszenvedte, vagyis New Yorkban, Londonban és az Epstein magánszigetét is magában foglaló Virgin-szigeteken. Az értelmezést nehezíti, hogy sem András herceget, sem pedig egy Giuffre ellen állítólag szintén szexuális bűncselekményt elkövető ügyvédet, Alan Dershowitzot nem nevezi néven a dokumentum.