A külföldre utazó síelőknek nemcsak a célországba való beutazás gyorsan változó feltételeivel érdemes naprakészen tisztában lenniük, de azzal is, hogy az utasbiztosításuk milyen helyzetre milyen fedezetet kínál. Olaszországba például ne utazzunk felelősségbiztosítási kiegészítés nélkül, mert az olasz síterepeken 2022. január 1-től bevezették a síelők számára kötelező felelősségbiztosítást – hívja fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetségének (Mabisz) közleménye, amely hozzáteszi, az online sífórumokon megjelentek szerint a felelősségbiztosítás nélkül síelőket 100–150 eurós bírsággal büntethetik. A Mabisz tagbiztosítóinak nagy többsége már most is vagy a biztosítási kötvényen tünteti fel angolul, vagy az ügyfél kérésére külön igazolást ad ki arról, hogy az utasbiztosítás felelősségbiztosítási fedezetet is tartalmaz.

Fotó: Shutterstock

Magyarországon a becslések szerint közel 600 ezren síelnek, akiknek a jelentős része ezekben a hetekben, hónapokban előszeretettel látogatja a környező országok, valamint Európa más sípályáit.

Bár a tapasztalatok szerint a síelők körében nagyobb arányban kötnek utasbiztosítást, mint a külföldre utazók egészét tekintve (nagyjából minden második határátlépéshez társítható kötvény), főleg az „egynapos” kiruccanók így is gyakorta elfeledkeznek a mindenkori kockázatokról, pedig a külföldi szolgáltatók az ellátott személyen hajtják be az igénybe vett orvosi ellátás költségeit, ha a biztosítás nem nyújt rá fedezetet. A Mabisz számításai szerint egy franciaországi nyílt combcsonttörés helikopteres mentése, addigi műtétjei, esedékes mentőautós hazaszállítása előreláthatólag 2,5-3 millió forintba fog kerülni. Egy vesesérülésekkel járó ausztriai esés klinikai ellátása és az intenzíven történő lábadozás, valamint a mentős hazaszállítás megszervezése szintén 2-3 millió forintra rúg majd. De egy „egyszerűbb” franciaországi csuklótörés ellátása, valamint a síbérlet fel nem használt részének a térítése is 450 euróba (kb. 135 ezer forintba) került az egyik biztosítónak.

Ráadásul a mostani szezonban a koronavírus-járvány összetett veszélyeket hordoz magában kiutazás előtt és alatt is.

Az utasbiztosítással is foglalkozó Mabisz-tagok a pandémia kitörését követően termékeiket jellemzően ellátták a Covid-megbetegedésből eredő fedezetekkel, így amennyiben a biztosított a külföldi utazás során Covid–19 vírussal megfertőződik, térítik a betegséggel kapcsolatos sürgősségi orvosi ellátás költségeit.