A médiában sokáig az a hír terjedt, hogy Csollány Szilveszter oltatlan volt, azonban az év végén kiderült, hogy valójában kapott oltást.

Oltott volt. A család orvosa hívott segítséget kérve. Pont azért, mert a helyi ellátóban az antikoagulációs terápia beemelésével (a heparin hatását elég jól kikutattuk) a nővéremék 25 százalék mortalitással kezelik a Covid-betegeket. A Korányiban az ország egyik legjobb orvosa kezeli

– tudatta Letoha Tamás, aki már 20 éve dolgozik együtt a Pfizerral, és azt állítja, közvetlenül Csollány Szilveszter kezelőorvosától tudta meg, hogy Janssen vakcinát kapott.

Sokan még ezután sem hitték el, most a sportoló barátja, Szabó Miklós tisztázta a helyzetet, és bizonyítékot is szolgáltatott, amelyben az egykori olimpikonnal való üzenetváltásai olvashatók – írja a promotions.hu. A beszélgetésből kiderült, hogy a bajnok október 28-án kapta meg az oltást, de már saját bevallása szerint is későn.

A hír hitelességét alátámasztja, hogy a posztot Csollány Szilveszter lánya is megosztotta az oldalán és megerősítette az információkat. Ezzel pont került a találgatások végére. Csollány Szilveszter január 24-én, 54 évesen hunyt el. Az olimpiai bajnok tornász nemcsak sportolóként ért el kimagasló eredményeket, hanem kiváló férj és nagyon jó édesapa is volt.