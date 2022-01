A napokban attól volt hangos a sajtó, hogy Adele az utolsó pillanatban mondta le a koronavírus Las Vegas-i show-műsorát. Az énekesnő könnyekkel küszködve jelentette be a rossz hírt rajongóinak, arra hivatkozva, hogy lebetegedett a stábja. A rendezvénysorozat január 21-től április 16-ig tartott volna, és Adele minden pénteken és szombaton fogadta volna a rajongókat a Ceasar's Palace-ban, ez 24 fellépést takart. Sokan csalódottak voltak, mert a koncertjegy mellett rengeteg járulásköltségük is akadt, például csak az énekesnő miatt repültek a városba. Ha csak a jegyárakat nézzük, a rajongók fejenként minimum 700 fontot (300 ezer forintot), de akár több mint 9000 fontot (3,8 millió forintot) is kiadhattak.

Még a legprofibb stábbal rendelkező művészek koncertjei is veszélybe kerültek, sokan nem tudják megvalósítani a show-t a járvány miatt

– írja az Index.

Fotó: EyePress via AFP

Nem Adele az egyedüli sztár, akinek le kellett mondania a koncertjeit, Celine Dion egészségügyi problémákra hivatkozva halasztotta el az észak-amerikai koncertsorozatának hátralévő részét.

Az énekesnő a budapesti koncertjét is elhalasztotta, ha minden jól megy, akkor június 27-én fog fellépni a Papp László Budapest Sportarénában.

Taylor Swift, az Aerosmith, Halsey, Megan Thee Stallion, a Jonas Brothers, az Evanescence, Doja Cat, a Backstreet Boys, a Kiss, a BTS, a Limp Bizkit, Michael Bublé, és a The 1975 is erre kényszerült a Covid miatt. Justin Bieber például kifejezetten előrelátó volt, és idénre már nem is tervezett koncertet.

Így járt Ozzy Osbourne is, aki 2022. február 2-én jött volna hazánkba, de végül 2023. május 17-re tették át az időpontot, mivel a telt házas arénakoncertek és az utazás Európa nagy részén még mindig sok bizonytalanságot okoz.