Letartoztatták a dán katonai hírszerző szolgálat (DDIS) vezetőjét, Lars Findsent, akit titkos anyagok kiszivárogtatásával vádoltak meg – írja a Bloomberg.

A rendőrség a múlt hónapban négy jelenlegi és egy volt titkosszolgálati dolgozót tartóztatott le azzal a váddal, hogy szigorúan titkos információkat szivárogtattak ki.

Fotó: NOE FALK NIELSEN / AFP

A dán TV2 és más médiumok is arról számoltak be hétfőn, hogy Findsen is a letartóztatott személyek között volt. A hírszerzés vezetője elleni pontos vádak még mindig nem nyilvánosak, és

egyelőre nem világos, hogy a médiának vagy külföldi szolgálatoknak szivárogtatott-e ki információkat.

A szervezet kémfőnökökét 2020 augusztusa óta felfüggesztették hivatalából, miután a felügyelőbizottság bírálta az ügynökség szerepét egy megfigyelési botrányban. A DDIS korábban állítólag magánszemélyekről gyűjtött adatokat, és megosztotta az információkat külföldi hatalmakkal, például az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökséggel.