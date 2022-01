Szlávik János szerint gyakran az orvosok számára sem egyértelmű, hogy az omikron- vagy a delta-variánstól szenved-e a páciens, noha nyilvánvalóan mind a két fajtának jellegzetes tünetei vannak: a delta variáns klasszikus tüdőgyulladást, lázat, gyengeséget, fejfájást okoz, ezzel szemben az omikron sokkal komplexebb tüneteket tud előidézni, például torokkaparást, náthát, így nehéz megkülönböztetni egy közönséges náthától – írja az Index.

"Gyermekeknél nagyon sok a tünetmentes fertőzött; a hasfájás, szemgyulladás, egyszerű nátha, tehát a gyermekeknél pláne gondoljunk arra, hogy esetleg koronavírus-fertőzött, ha felső légúti tünetei vannak"

– nyilatkozta a főorvos a TV2 reggeli műsorában.

A szakember azt is elmondta, hogy jelenleg több vírus és kórokozó is terjed a levegőben:

Van egy hasmenéses járvány, van egy felső légúti járvány, vannak más vírusok is, például RSV, vagy baktériumok, amelyek fertőzéseket okozhatnak – mondta a szakember. Hozzátette, ahogy telik az idő, egyre inkább az influenza is előtérbe kerülhet. A klasszikus influnzajárványok januárban, februárban és márciusban szoktak több megbetegedést okozni, elképzelhető, hogy ez is fertőz már.

Fotó: Markovics Gábor

Rendkívül fertőző az omikron-variáns

Szlávik azt is elmondta, hogy nehéz megállapítani, az esetek hány százalékát okozza a koronavírus omikron változata, mert az orvoshoz forduló betegek közül sokan nem csináltatnak tesztet.

"Tény, hogy emelkedik az omikronosok száma, tehát egyértelmű, hogy Magyarországon a következő napokban, hetekben emelkedni fog a koronavírusos esetek száma – hogy mennyire, azt nem tudjuk. Nem duplázódhat folyamatosan, mert akkor olyan magas szinteket érhet el, amennyi tesztet nem is csinálnak. Tény, hogy több lesz a következő napokban"

– nyilatkozta a szakember. Azt is elmondta, hogy az sem lehet nyugodt, akinek három oltása van, mert ő is megfertőződhet az omikronnal. Viszont az teljesen bizonyos, hogy nem fog kórházi ellátásra szorulni és nem lesz súlyos beteg.