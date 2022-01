Európa-szerte utcákra vonultak az oltásellenesek szombaton, hogy tiltakozzanak az oltási kötelezettség vagy épp a csak oltással elnyerhető védettségi igazolványok bevezetése ellen – írja az Al-Dzsazíra.

Franciaországban több városban is tartottak demonstrációkat, összesen több mint 100 ezer ember részvételével, miután nyilvánossá váltak az oltatlanok korlátozásáról szóló elképzelések. A legtöbben Párizsban vonultak utcára a hideg és az eső ellenére is. A tüntetők eltökéltségét valószínűleg az ország elnökének, Emmanuel Macronnak szerencsétlen kijelentése is tüzelte, így 18 ezren vettek részt a felvonuláson, jórészt maszk nélkül.

Fotó: Djoudi Hamani / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Viszonylag nagy tüntetések voltak Toulonban és Montpellierben is, az utóbbi helyszínen a rendőrség könnygázt is bevetett a demonstrálókkal történő összecsapások során.

Az ország egyébként pénteken a járvány alatti legtöbb, 300 ezer feletti embernél azonosította a koronavírus-fertőzést, és az ország parlamentjének alsóháza csütörtökön megszavazta azt a javaslatot, mely csak oltottak számára adna védettségi igazolást, melynek meglétéhez az éttermi étkezéstől a vasúti közlekedésen keresztül számos szolgáltatás elérését kötik.

A kormány szeretné ezen intézkedéseket már január 15-től bevezetni, ám a szenátus képviselői képesek elnyújtani ezt a folyamatot.

Az osztrák fővárosban, Bécsben több mint 40 ezren tüntettek az oltás kötelezővé tétele ellen, mely a jövő hónaptól lép életbe. A rendőrség szerint a demonstráció nagyrészt békés volt.

Németország több városában is az utcára vonultak az oltásellenesek, akik Hamburgban voltak a legtöbben, mintegy 16 ezren a rendőrség szerint. Az esemény jelszava az "Elég! El a kezekkel a gyerekeinktől!" volt.

Németország is fontolgatja az oltás kötelezővé tételét, és a múlt hónapban megkezdte az 5 és 11 év közötti gyerekek oltását is. Egy tüntető Dávid-csillagot viselt, oltatlan felirattal, az ő ügyében uszítás kapcsán nyomoz a rendőrség.

Berlinben a demonstráció egy autókból és biciklikből álló konvoj formáját öltötte, több mint száz gépkocsi és 70 biciklis segítségével mintegy 200-an vehettek részt rajta a hatóságok becslései alapján.

Karl Lauterbach német egészségügyi miniszter szerint az oltásellenesek és járványtagadók érvei minden mértéket és fókuszt elvesztettek, és ez csupán egy kis csoport, mely kidobná az összes tudományos eredményt, azért cserébe, hogy hamis igazságok buborékában élhessen.

Olaszországban az 50 éven felüliek számára kötelező oltás miatt tiltakoztak több százan például Torinóban. A fiatalabbak számára is szigorodnak hétfőtől a szabályok, így például az oltatlanok nem vehetik igénybe a tömegközlekedést, vagy látogathatnak éttermekbe.