A Gellérthegyi Sikló Kft. korábbi építése engedélye csak 2022. február 1-ig volt érvényes, de a beruházó most új építési engedélyt szerzett a Budapest Főváros Kormányhivatalától – olvasható a társaság hétfői közleményében. Mint írják, ha minden a tervek szerint alakul, akkor 2023 második felében már üzemelni is fog az új sikló.

Az új építési engedélynek köszönhetően folytatódhat az építési munkálatok előkészítése, melyet a terület birtokba vételét követően a tereprendezési munkálatok és a régészeti feltárások követnek. Ezt követően a jelenlegi tervek szerint 13 hónap marad a tényleges kivitelezésre, így 2023 második felére lesz kész a beruházás.

Fotó: Shutterstock

A Gellért-hegyi sikló terve több mint száz éves és lehetővé teszi, hogy a Gellérthegy környezetbarát módon kapcsolódjon be a főváros vérkeringésébe. Így a turistabuszokat is ki lehetne tiltani a környező utakról, melyekből az idegenforgalmi főszezonban naponta átlagosan 350-400 is megfordul a hegyen. Ezzel a terület útjai biztonságosabbak lesznek és a levegő minősége is javul.

A Gellért-hegyi sikló egy 300 méteres, kötött pályán haladó, több kocsiból álló elektromos hajtású közlekedési eszköz lesz, amely 72 másodperc alatt teszi meg az utat a Gellért-hegy lábától a tetejére tervezett kilátóig. A beruházás célja kettős: elsődlegesen a környezetszennyező turistabuszforgalom kiváltását hivatott megoldani – jelentősen mérsékelve a káros anyagok légkörbe juttatását. Másrészt a beruházás nem titkolt célja, hogy Budapest turisztikai kínálatát is egy új, izgalmas attrakcióval gazdagítsa.