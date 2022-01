A pekingi önkormányzat vasárnap újabb intézkedéseket vezetett be a koronavírus-járvány megfékezése érdekében, mivel Kína fővárosából – kevesebb mint két héttel a téli olimpiai játékok megrendezése előtt – továbbra is érkeznek hírek újabb helyi fertőzéses esetekről – számolt be a Reuters.

Január 22-én kilenc új fertőzöttet találtak Pekingben, amelyből hat esetet Fengtai kerületében regisztráltak

– közölte vasárnap a Nemzeti Egészségügyi Bizottság.

A fővárosi kerület összes lakosának kötelező lesz PCR-tesztet csináltatnia – közölték a kerületi egészségügyi hatóságok. A hatóságok arra kérték a kerület lakóit, hogy ne hagyják el a várost, valamint kerüljék a nagyobb összejöveteleket.

Peking arra kérte a lakosokat, hogy amennyiben a tengerentúlról érkező csomagot kaptak, és a rendelés kézhezvételétől számított 14 napon belül koronavírusszerű tünetek jelentkeznek náluk, akkor feltétlenül végeztessenek PCR-tesztet – írták a helyi hatóságok szombati közleményükben.

PCR-tesztállomás Pekingben 2022. január 20-án.

Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

A hatóságok szerint ugyanis az omikron variáns első pekingi esete egy Kanadából érkező csomaghoz köthető.

Kínában január 22-én 56 új koronavírusos esetet azonosítottak, egy nappal korábban pedig 63 új fertőzöttet jelentettek. Az új tünetmentes esetek száma 43-ról 34-re csökkent. A járvány újabb halálos áldozatot nem követelt. A járvány kezdete óta Kínában összesen 105 603 megbetegedést azonosítottak január 22-ig .