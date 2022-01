Az Egyesült Királyságban rekord számú megbetegedést jelentettek az ünnepi időszak alatt. Boris Johnson megbízást adott a brit kormány minisztereinek, hogy

állítsanak fel egy készenléti tervet arra az esetre, ha a munkavállalók negyede kiesne a munkából a koronavírus miatt

– írja a BBC.

A vírus terjedése minden területet megbénít, beleértve a közszférát, a tömegközlekedést, és

különösen azokat az iparágakat sújtja, ahol a dolgozók munkaköre nem teszi lehetővé a home office-t,

ez teljesen megakasztja a folyamatokat.

Fotó: IAN FORSYTH

Bajban vannak az iskolák, a gyermekek tanárok nélkül maradtak, sok helyen a nyugdíjas pedagógusokat rendelik be, de az idősek és a fogyatékkal élők gondozása is megoldásra vár, az ápolókból is hiány van.

Egyre többen kerülnek karanténba, a cégek és a dolgozók óvatosak, betartják a szabályokat, mert a vírus akár egy egész munkahelyen is végigsöpörhet, ugyanakkor kezd nyomasztóvá válni a munkaerőhiány. Angliában, Walesben és Észak-Írországban hét napig, Skóciában tíz napig szükséges izolálniuk magukat a fertőzötteknek. A pozitív teszttel rendelkező személyek kontaktjaira szintén tíz napos karantén vár az Egyesült Királyság területén. Sokan szeretnék a karantént amerikai mintára öt napra csökkenteni, de a szakemberek szerint ez még nem elég biztonságos, mert egy a betegségből még ki nem gyógyult ember nagy eséllyel tovább adhatja a fertőzést.

Az omikron variáns miatt az országban

komoly fennakadásokra számítanak a következő hetekben, a hivatalokban és a vállalkozásoknál egyaránt.

A szokásosnál is magasabb létszámhiány várható.