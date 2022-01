Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) lehetségesnek tartja, hogy a koronavírus-járvány az omikron variáns hullámának lecsengésével véget érhet Európában.

Valószínű, hogy a régió a járvány végső fázisához közelít

– jelentette ki vasárnap Hans Kluge, a WHO európai részlegének vezetője. Mindemellett óvatosságra intett a koronavírus lehetséges újabb mutációival kapcsolatban.

Fotó: Shutterstock

Kluge szerint a mostani omikronhullám lecsengésével Európában néhány hétre, illetve hónapra általános immunitás lesz köszönhetően a védőoltásoknak vagy pedig annak, hogy az emberek átestek a fertőzésen. Hozzátette, hogy mindezt persze befolyásolják az évszakokhoz fűződő tényezők, tekintettel a közelgő tavaszra és nyárra.

Arra számítunk, hogy lesz egy nyugalmi időszak, amíg a Covid-19 visszatérhet az év vége felé, de a járvány már nem feltétlenül jön vissza

– foglalta össze várakozásait Kluge.

A WHO becslése szerint márciusig az európai régióban élők mintegy 60 százaléka fertőződhet meg az omikronnal. Szakértők arra számítanak, hogy a koronavírus – hasonlóan az influenzához – endémiássá, vagyis meghatározott területen folyamatosan fellelhető járványos betegséggé válhat.

Ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy a koronavírus már nem egyszer meglepetést okozott, s ezért nagyon óvatosnak kell lenni.

A koronavírus elleni küzdelemről szólva a WHO európai részlegének vezetője arról beszélt, hogy a fertőzési hullám feltartóztatása helyett az egészségügyi szempontból különösen kiszolgáltatott emberek védelmére kellene összpontosítani.

Amerikában, a legfertőzöttebb területen is javul a helyzet

Biden egészségügyi főtanácsadója, Anthony Fauci vasárnap arról tájékoztatott, hogy az Egyesült Államokban hamarosan a kezelhető szintre mérséklődik a megbetegedések száma, a halálozások aránya azonban még nem csökkent – közölte a The New York Times. Nagy-Britanniában és Dél-Afrikában is javult az omikronnal kapcsolatos helyzet, amely Európának is bizakodásra adhat okot.