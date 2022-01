Az idén véget érhet a koronavírus-világjárvány okozta egészségügyi vészhelyzet, és lezárulhat a pandémia akut szakasza – vélekedett hétfőn Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója Genfben a szervezet végrehajtó bizottsági ülésének kezdete előtt.

Ehhez szerinte az szükséges, hogy az országok biztosítsák a vakcinák méltányos elosztását, továbbra is kövessék figyelemmel a vírus és a különböző variánsok működését, és a helyzetnek megfelelően vezessenek be korlátozó intézkedéseket.

Fotó: KATERYNA KON / Science Photo Library via AFP

Ugyanakkor a WHO főigazgatója figyelmeztetett arra is, hogy

veszélyes lenne azt gondolni, hogy az omikron lenne az utolsó variáns, mert a feltételek a világban jelenleg éppen ideálisak arra, hogy újabb – akár még gyorsabban terjedő – változatok alakuljanak ki.

Gebrejeszusz hetek óta azt kéri a WHO tagállamaitól, hogy gyorsítsák fel a védőoltások szállítását a szegényebb országokba is annak érdekében, hogy az év közepére mindenhol be tudják oltani a lakosság 70 százalékát. A 194 tagállam nagyjából fele nem tudta teljesíteni azt a célkitűzést, hogy 2021 végére a lakosság 40 százaléka kapja meg az oltásokat a koronavírus ellen.

Az omikron-variáns megjelenése miatt világszerte megugrott az újonnan regisztrált fertőzöttek száma. Eddig ezt a robbanást nem követte a halálesetek számának hasonló arányú növekedése, jóllehet a halálozások száma is emelkedik valamennyi régióban, különösen Afrikában, ahol a legkevésbé jutnak vakcinához az emberek – mondta el a WHO főigazgatója.