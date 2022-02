A koronavírus-járvány addig nem, vagy csak kevés munkahelyen ismert rendszerhez vezetett – a távmunkához. Korábban elképzelhetetlen volt, hogy számos munkakörben gyakorlatilag nincs is szükség irodára, hiszen az teljes idejű home office-ban végezhető. Több tanulmány is napvilágot látott azóta, van, amelyik az otthoni munkavégzés előnyeit, van amelyik a hátrányait emeli ki. Utóbbira példa az Egészségügyi Világszervezet (WHO) legfrissebb kutatása, amely szerint fáradság, fásultság és kiégés jár együtt a home office-szal – számol be a Quartz.

A többi közt kifejtik, hogy károsítja az emberek egészségét, a több órás, egyhelyben történő munkavégzés, a folyamatos meetingek. A munkavállalók nyomást éreznek, hogy állandó kapcsolatban legyenek kollégáikkal és vezetőikkel, mindez pedig a computer elé láncolja őket. A fizikai mellett pedig a mentális jóllétet is megterheli a home office. A kutatás arról számol be, hogy a munkavállalók fáradtak, magányosak, ingerlékenyek, tele vannak aggodalommal és bűntudattal.

Emellett a WHO szerint az alkalmazottak többször lesznek áldozatai munkahelyi zaklatásnak, aminek az otthoni munkavégzés jellegéből adódóan kevesebb tanúja van.

A téma megihlette Amy Gerstler amerikai írónő, aki a koronavírus miatti lezárások kétéves évfordulója apropóján adta ki Night Heron című, a home office-ról szóló művét.

Ugyanakkor megemlékeztek a home office előnyeiről is. Ezek közé tartozik, hogy az ember időt spórol meg a munkahelyre, majd onnan haza történő utazások elmaradásával. Az otthoni munkavégzők nagyobb eséllyel mozognak legalább napi 30 percet. Egy tanulmány épp a fentebb tett állítást cáfolja meg azzal, hogy azt írja: az otthonukban dolgozók kevésbé depressziósak, mint akik bejárnak a munkahelyükre. Home office-ban az emberek több időt töltenek főzéssel, ezáltal egészségesebben táplálkoznak, mintha étterembe járnának.

Ennek ellenére a távmunkának „borzasztó hatása lehet”

– mondta Maria Neira, a WHO környezetvédelmi, éghajlatváltozási és egészségügyi osztályának igazgatója.

„Az, hogy az inga milyen irányba lendül ki, teljes mértékben függ attól, hogy a kormányok, a munkaadók és a munkavállalók milyen módon működnek együtt az otthoni munkavégzés feltételeinek kialakításában” – tette hozzá.

A WHO ennek érdekében ötleteket dolgozott ki a távmunka egészségre való negatív hatásainak kiküszöbölésére, a vállalatok pedig számost tanácsot megfogadtak.

Az Egészségügyi Világszervezet a többi között az alábbi ajánlásokat tette:

szabjanak határidőt, és építsenek ki egy rendszert a munkavégzésre,

egy egységes rendszer kialakítása melyben a munkavállaló jelzi, hogy elérhető-e, vagy nem,

megbeszélések tartása és az azokon való részvétel, hogy mindenki naprakész legyen a friss információkkal, ötletekkel kapcsolatban. Azonban mérni kell, hogy hány óra ment el meetingekre,

a munkáltató ösztönözze az alkalmazottakat gyakori szünetek tartására,

a munkáltató biztosítsa az otthoni munkavégzés feltételeit (egészségügyi szempontból is),

a digitális etikett betartatása és betartása a munkahelyi zaklatások és visszaélések elkerülése érdekében.