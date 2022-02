Már ötvenhét országban jelentették az omikron BA.2 névre keresztelt, új alvariánsát, rendkívül alattomosan és gyorsan fertőz – tudósított az Al Jazeera. A koronavírusnak ezt a mutációját „lopakodó alváltozatnak” is nevezik, mivel nyomon követni és kimutatni is nehezebb, mint az eredeti variánst. Dán professzorok becslése szerint a BA.2 másfélszer fertőzőképesebb lehet, mint az elődje. Az omikron-család új tagokkal bővült: a tudósok a BA.1 és BA.2 mellett a BA.1.1.529 és BA.3 variánsokat is azonosították, és még nem lehet tudni, hol van a vége.

Az új megbetegedések 93 százalékát már ezek a variánsok okozzák, és az omikron megbetegedések több mint a feléért a mutáns a felelős

– közölte az Egészségügyi Világszervezet. A variáns főleg Európában és Ázsiában terjedt el.

Fotó: DESIGN CELLS/SCIENCE PHOTO LIBRA / AFP

A WHO azt is közölte, hogy az új variánsok eddig nem okoztak súlyosabb fertőzést, mint az eredeti koronavírus vagy az omikron, a tünetek is hasonlóak, a deltához képest pedig kevésbé jelenthetnek veszélyt, ettől függetlenül még így is kórházba lehet kerülni ezek miatt is.

Az oltottak ellenállóképessége erősebb a variánssal szemben és csekélyebb eséllyel adják tovább másoknak

– írja a CNBC.