Az orosz–ukrán konfliktus eszkalálódása a légiközlekedésre is kihatással lehet, sőt más most is érezhető némi változás – írja az Air Insight. A legnagyobb nyugati légitársaságok már most csökkentették, vagy épp fel is függesztették az Ukrajnába induló és onnan érkező járati számát. Így tett például a KLM, a Lufthansa, a Swiss, a Vueling, vagy az Emirates is. Az nagy légitársaság kevés ukrajnai kitettséget hagytak meg, a légi közlekedés főként a helyi szolgáltatókra korlátozódott.

Fotó: JACK GUEZ / AFP

Szintén komoly hatással bírhat a repülésre, hogy az ukrán légtér közvetlen összeköttetést jelent Európa és Ázsia között. Emlékezetes, hogy az ukrajnai konfliktus kezdetén 2014 júliusában és abban a kelet-ukrajnai régióban lőtték le a Malaysian Airlines járatát, amely jelenleg is a harcok origója. A konfliktus további éleződése valószínűleg súlyos fennakadásokat okozhat, mivel a repülőgépek elkerülhetik az orosz és ukrán légteret, ez azonban a menetidőt ezáltal pedig a költségeket is megdobhatja.

A légitársaságok a koronavírus-járvány miatt korlátozások mellett a az olaj világpiaci árának emelkedése is sújtja, ezen pedig az ukrán helyzet még egyet lökhet. Az olyan fapados légitársaságok, mint például a Ryanair, vagy a Wizz Air költségvetésének nagyjából a felét teszik ki az üzemanyag-ráfordítások, míg a nagyobb vállaltoknál, mint például az IAG, a Lufthansa, vagy az Air France, ez az arány 35 százalék.

Összességében egyelőre inkább az üzemanyagárak emelkedése az, amivel az európai fuvarozóknak meg kell küzdeniük, az ukrán konfliktus hatásait egyelőre kevésbé érzik a bőrükön.

Tíz légitársaság módosított

Az ukrán infrastrukturális miniszter hétfőn közölte, hogy körülbelül 10 légitársaság módosította az Ukrajnát és Oroszországot érintő menetrendjét a konfliktus miatt – számolt be a Reuters. Hozzátette ugyanakkor, hogy a légifolyosók továbbra is szabadok, és biztonságos a Kelet-Európa repülés.

A Lufthansa szintén hétfőn közölte, hogy leállítja Ukrajnát érintő járatait, csatlakozva ezzel a KLM-hez, amely ezt már korábban megtette.

Az Azovi-tenger felett már tilos a repülés

Repüléstilalmi övezetté nyilvánította az Azovi-tenger feletti légteres Oroszország – írja a BBC. Moszkva vasárnap késő adta ki a figyelmeztetést, és kitiltotta a kereskedelmi utasszállítókat kulcsfontosságú kikötőváros, Mariupol területéről, amely közel fekszik az ukrán hadsereget és az oroszbarát szakadárokat elválasztó demarkációs határhoz.