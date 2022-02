A kabinet egyik, neve elhallgatását kérő tagja 50-50 százalékos esélyt ad arra, hogy Boris Johnsonnak távoznia kell, vagy maradhat az utóbbi idők botrányai ellenére.

Úgy érződik, hogy közeledünk a véghez, minden szétesik

– nyilatkozta a Timesnak. Egy másik kormánynak is úgy vélekedett, hogy „nehéz megmondani”, mi lesz a miniszterelnök sorsa. Csak csütörtökön Johnson négy közeli munkatársa mondott le, és pénteken sajtóértesülések szerint csatlakozott hozzájuk egy ötödik is, Elena Narozanski, női és egyenlőségi ügyekkel foglalkozó különleges tanácsadó. Egy részük személyesen is érintett volt az úgynevezett „partigate”-ben, a kormányfői hivatalban és más kormányintézményekben a koronavírus-járvány elleni szigorú kapcsolattartási korlátozások idején rendszeresen összejövetelek szervezésében. Mások a kormányfő viselkedésével magyarázták távozásukat.

Fotó: WPA Pool

A „partigate”-et már a rendőrség vizsgálja, és a közvélemény rosszallását is kiváltotta. A Redfield & Wilton Strategies által készített felmérés eredménye szerint a megkérdezettek 65 százaléka úgy véli, a kormányfőnek le kell mondania, ha a rendőrség megbünteti a korlátozások megsértéséért, 58 százalékuk szerint pedig akkor is, ha a stábjának valamelyik tagjáról bizonyosodik be, hogy nem tartotta be a szabályokat.

Az is kiderült, hogy 75 százalékuk kitiltaná az alkoholt a Downing Streetről.