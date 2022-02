Minden előjel ellenére mégsem lesz kötelező Oscar-gálára oltottan menni. Pedig Hollywood az elmúlt időszakban rendkívül szigorúan vette a védőoltások kérdését: rengeteg stúdió döntött úgy, hogy a forgatásokra csak kizárólag oltottan érkezhetnek a stábtagok, legyen szó öltöztetőkről, világosítókról vagy éppen magukról a szupersztárokról. Volt is ebből, illetve egyéb körülményekből aztán nagy lázadozás is, ahogy arról is lehetett hallani, hogy nem foglalkoztattak tovább olyan színészeket, akik nyíltan ágáltak a vakcinák ellen.

Most viszont már egyre több országban lazítanak a covid-szabályokon és bár a vakcinák jelentőségét sehol sem vitatják kormányzati szinten,

az Oscar-díjakat odaítélő Amerikai Filmakadémia úgy döntött, hogy idén már nem követeli meg a belépőhöz az oltást.

A Hollywoodreporter.com értesülései szerint a sztároknak elég lesz mindössze az esemény napján egy negatív PCR, vagy antigén-teszttel igazolniuk, hogy nem fertőzöttek.

Fotó: FREDERIC J. BROWN / AFP

Az Amerikai Filmakadémia hivatalosan még nem kommentálta a hírt, de a lap értesülései szerint várhatóan azért hozták meg az enyhítést, mert nagyon sok sztár nem hajlandó beoltatni magát, így pedig nem merik megkockáztatni, hogy nagy nevek nélkül rendezzék meg az évről évre kisebb nézettséget produkáló showt.

A döntés azért is érdekes, mert maga a Filmakadémia a saját tagjai számára kötelezővé tette az oltást – néhány egészségügyi kivétellel – és sokáig úgy tűnt, hogy teljes mellszélességgel áll ki a vakcinák mellett. Ráadásul több nagy tavaszi díjátadón továbbra is kötelező lesz az oltás. A február 27-i SAG-díjátadó szervezői például továbbra is megkövetelik a vakcinát a résztvevőktől, ahogy mellé a negatív tesztet is.