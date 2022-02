Ahogy korábban megírtuk, a német kancellár is bejelentette, hogy találkozni akar az orosz elnökkel. Most kiderült, Olaf Scholz február 15-én látogat Moszkvába – közölte az orosz elnök szóvivője. Dimitrij Peszkov a TASZSZ-nak elmondta azt is: a nemzetközi témákat is érintő kétoldalú tárgyalásukat követően a német kancellár és az orosz elnök a tervek szerint sajtótájékoztatót tart.

A találkozón a Moszkva által kért, jogilag kötelező erejű és hosszú távú garanciákról és az ukrajnai belső válságról is szó lesz.

Ez lesz az első személyes találkozó Putyin és Scholz között, akit tavaly év vége óta tölti be a kancellári tisztséget. A két vezető december 21-én már egyeztetett telefonon.

Egyre kritikusabbak a németek a Scholz-kormánnyal szemben Az elveszített szövetségi parlamenti választás után február elejére ismét a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) szövetsége a legnépszerűbb politikai erő Németországban, írja az MTI az ARD országos közszolgálati televízió felmérése alapján.

Vlagyimir Putyin ma Pekingbe látogatott, ahol többek között az orosz gázszállítások növeléséről és a dolláralapú elszámolás visszafogásáról is egyeztetett Hszi Csin-ping kínai elnökkel. Erről itt olvashat bővebben: