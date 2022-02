Lélegeztetőgépeket ad Ukrajnának Magyarország

Az uniós tanács ülésére igyekvő Szijjártó Péter közösségi oldalán jelentkezett be elindulása előtt. Többek között azt is elmondta, hogy Magyarország mindig is kiállt Ukrajna területi integritása és szuverenitása mellett.

1 órája | Szerző: MTI

További 120 lélegeztetőgéppel segíti Ukrajnát a koronavírus-járvány elleni küzdelemben Magyarország, melyek fele kárpátaljai, másik fele más ukrajnai kórházakba kerül – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn reggel. Szijjártó brüsszeli útja előtt jelentkezett be élőben közösségi oldalán, és elmondta, hogy a gépeket – ahogy a korábbi, ugyanilyen nagyságú segítség esetében is – az Ökumenikus Segélyszervezet segítségével juttatják el a kórházakba. Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet A külügyminiszter brüsszeli útjáról azt mondta, hogy az uniós tanács ülésén vesz részt, ahol a kelet-európai térségben kialakult feszültségek lesznek napirenden. Magyarországnak érdeke a béke, ezért elvárjuk azt, hogy a világpolitika nagy szereplői tovább folytassák azt a magas szintű párbeszédet, amely az egyetlen reményt jelenti a békés megoldás irányába – hangsúlyozta a politikus, hozzátéve, hogy bár tudjuk, hogy Magyarország és Ukrajna kapcsolatai is feszültséggel terheltek, Ukrajnában sorozatosan megsértik a magyar nemzeti közösség jogait, ennek ellenére Magyarország mindig is kiállt Ukrajna területi integritása és szuverenitása mellett – mondta Szijjártó, aki kiemelte, hogy mindig segítettünk az ukránoknak, ha bajban voltak vagy ha szükségük volt valamilyen támogatásra, segítségre a világjárvány elleni küzdelemben. Így van ez most is.

