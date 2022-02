Szerdán találkoznak a tartományi és a szövetségi kormányok Németországban, hogy megvitassák a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos korlátozások enyhítését – írja a Die Welt.

A tervek szerint erre három lépésben kerülne sor, melynek végére, március 20-ra csaknem az összes korlátozást feloldanák. Első lépésként emelkedhet az oltott és felépült emberek gyülekezésének létszámhatára és újranyithatnak széles körben a nem létfontosságú üzletek is, ahogy az több tartományban már most is megvalósult.

Fotó: Frank Hoermann / SVEN SIMON / SVEN SIMON / dpa Picture-Alliance via AFP

A március 4-re tervezett második lépcső esetében az éttermekbe és bárokba negatív teszttel is be lehet majd ülni, szemben a mostani, csak az oltottak és gyógyultak számára engedélyezett lehetőséggel. Az éjszaki szórakozóhelyek is kinyithatnak, ám csak a negatív teszttel rendelkező és oltott vagy gyógyult vendégek számára. Március 20. után pedig csaknem minden korlátozás megszűnik, bár a maszkviselési kötelezettség megmaradhat bizonyos esetekben.

A végső döntésre a szerdai csúcstalálkozón kerül sor, az intézkedéseket is akkor fogják bejelenteni.