A korlátozások időszakának végét jelentette be Mario Draghi miniszterelnök, miután az ország túljutott az omikron vírusvariáns okozta járványhullám tetőzésén – jelentették az olasz újságok csütörtökön. Az egészségügyi miniszter, Roberto Speranza hangsúlyozta, hogy a kórházban kezelt betegek számának folyamatos csökkenésével "új fázis, új korszak" kezdődött.

Az utóbbi hét nap alatt majdnem harminc százalékkal csökkent a napi esetszám: csütörtökön több mint 112 ezer új fertőzöttet regisztráltak, egy hete több mint 155 ezret. Egyedül a halottak száma nem csökken, az utóbbi huszonnégy órában 414 beteg halt meg a koronavírus okozta Covid-19 betegség szövődményeiben.

Nem hosszabbítják tovább a március 31-ig érvényes egészségügyi vészhelyzetet,

amely 2020. január végén lépett életbe, és azóta folyamatosan meghosszabbították.

Fotó: NurPhoto via AFP

A kedvező járványmutatók a tömeges oltottságnak köszönhetők

A 12 év feletti lakosság 88 százaléka van már átoltva.

Február elsejétől az ötven év felettiek számára kötelezőnek számít az emlékeztető oltás is, e korosztályban az oltatlanok száma kétmillió alá süllyedt. Február 7-től az emlékeztető oltással rendelkezők védettségi igazolásának érvényessége határozatlan időre szól majd.

Az Európai Unióból érkezők, köztük a magyarok is, ha esetleg az emlékeztető oltást már tavaly kora ősszel felvették, hat hónap elteltével is bármilyen tesztelés vagy többletigazolás nélkül léphetnek be Olaszországba, mivel az emlékeztető, vagy más néven erősítő oltás érvényességének nincs határideje.

Az oltási kampány sikerét bizonyítja, hogy a szicíliai Palermóban, ahol tavaly nyáron csak a lakosság kevesebb, mint felének volt oltása, mára már 91 százalékos az átoltottság.