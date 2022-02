Németország híres arról, hogy autópályáin nincs sebességkorlátozás, azonban egy cseh milliomos 417 kilométer/órás sebességgel száguldott, amely a gondatlan közúti veszélyeztetés vétsége miatt súlyos büntetést vonhat maga után – írja a BBC.

Radim Passer tehetős csehországi sportautó-tulajdonos ellen nyomozás folyik, mert a jelek szerint Szász-Anhalt tartomány egyik autópályáján száguldozott. A stendali ügyészség vizsgálatot indított a szabálytalan incidens miatt.

A sofőrre akár két évig terjedő börtönbüntetés vagy pénzbüntetés is várhat.

A cseh milliomos tavaly nyáron a Berlin és Hannover közötti A2-es autópályán egy Bugatti Chironnal száguldozott, melyről a YouTube-ra is posztolt videókat, ezzel is felhíva magára a figyelmet. A videofelvételeken jól látszik, hogy az autó sebességmérője a 417 kilométer/órás sebességet is elérte.

Az egész szakaszon tiszták voltak az útviszonyok. A biztonság volt az elsődleges.

– írta Passer a videó alatti kommentárban.

Fotó: Martyn Lucy / Getty Images

Hozzátette, hogy az autózásra vasárnap hajnalban, 04:50-kor került sor, és korábban már volt egy áthajtás az autópálya adott szakaszán.

A rendőrség azután indított nyomozást, hogy a német média is beszámolt az incidensről. A büntető törvénykönyv szerint ugyanis a szóló autózás is szabálysértésnek minősülhet, ha a sofőr nem megfelelő sebességgel és a közlekedési szabályokat súlyosan sértő módon, gondatlan magatartás miatt bűncselekménynek számít.

Volker Wissing közlekedési miniszter elítélte a sofőr magatartását, és elmondta, hogy bár igaz, hogy nincs Németországban sebességkorlátozás, az autót mindig ellenőrzés alatt kell tartani – idézi őt az AFP hírügynökség.