A Rotterdamban található mérföldkőnek számító híd részleges lebontása miatti vita új fordulatot vett csütörtökön, amikor Ahmed Aboutaleb, a város polgármestere azt mondta, hogy

még nem nyújtottak be a történelmi híd részleges bontásáról szóló kérelmet.

Korábban a VG is megírta, hogy

Jeff Bezos, az Amazon tulajdonosának luxusjachtja miatt szétbontanák a rotterdami De Hef híd közepét.

A világ leggazdagabbjai közé tartozó üzletember óceánjáró körútra indul, és a híd akadályt jelentett a jachtjának. A tengeri járművet Hollandiában építik, az Oceanco vállalat készíti, ezért is olyan fontos pont ezen a hídon való átkelés. Az Y721 névre hallgató hajó lesz a legnagyobb vitorlás jacht, amelyet valaha az országban építettek.

Fotó: Retouc / ANP MAG / ANP /AFP

Kolumbiában, ahol a nemzetközi kábítószer-kereskedelemről szóló konferencián veszt részt Aboutaleb azt mondta az AD nevű holland lapnak, hogy nem kérték a híd egy részének ideiglenes eltávolítását, ezért még nem hoztak döntést. A Dutch News szerint a polgármester nyilatkozatának azért van jelentősége, mert a város tisztségviselői korábban azt mondták, hogy

a testület úgy döntött, hogy megszavazza a kérelmet.

A polgármester azt is mondta, ha a kérés megtörténik, minden érdeket figyelembe vesznek. Ebben benne lesz a gazdasági aspektus is és „különösen térségünk tengeri hírneve, valamint a műszaki megvalósíthatóság kérdése is, hogy egyáltalán meg lehet-e csinálni kár nélkül (...)”. Hozzátette, hogy

a költségeket természetesen Bezosnak kell állnia.

„Megértem, hogy választások vannak, de várjunk, amíg meghozzuk a döntést” – nyilatkozta a városvezető. Hollandia márciusban szavaz az új helyi önkormányzatokról, a GroenLinks politikai párt rotterdami szervezete pedig már rendkívüli tanácsi vitát írt ki a témában. Peter Leenheer, a rotterdami Bonn & Mees cég tulajdonosa, amely 2014-ben felújítás céljából szétbontotta már a hidat azt mondta a Rijnmond helyi műsorszolgáltatónak, hogy a központi rész eltávolítása nem lenne egy „szuper izgalmas” kihívás.