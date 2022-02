A beoltottak száma 6 374 293 fő, közülük 6 120 914 fő már a második, 3 735 329 fő pedig már a megerősítő harmadik oltását is felvette.

Az elmúlt három napban 33 716 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 650 562 nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Egy hete 45 407 a hétvégén igazolt koronavírus-fertőzöttről és 176 elhunytról adtak hírt a hatóságok.

Az elmúlt három napban elhunyt 234 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 41 975 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 377 097 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 231 490 fő. 4919 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 168-an vannak lélegeztetőgépen – írja a koronavirus.gov.hu.

Fotó: Balogh Zoltán / MTI

A fertőzések 94 százalékát már az omikron okozza. Az elmúlt napokban is több tízezren vettek részt az oltási akción. 124 ezren már a negyedik oltást is felvették.

Februárban is lesz minden csütörtökön, pénteken, és szombaton oltási akció a kórházi oltópontokon. Az oltásra továbbra is kiemelten várjuk az oltatlanokat és azokat is, akiknek már 4 hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat. A megerősítő oltás mindenkinek javasolt, aki már 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. A harmadik oltás felvételével ismét 80-90 százalékra emelhető a védettség. A központi oltópontokon továbbra is öt vakcina közül lehet választani. Emellett a háziorvosok is folytatják az oltásokat. Bővebben a februári oltási akcióról:

A kormány múlt héten bejelentette, hogy február 15. helyett két oltással május 1-jéig érvényesek lesznek az oltási igazolványok, igazodva az európai uniós országok gyakorlatához.