Közel 40 ország gyűlik össze kedden Németországban az Egyesült Államok meghívására Ukrajna védelmének megerősítésére, amely Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter szerint "győzhet" Oroszország felett, ha mód nyílik rá - tájékoztat az AFP.



Az amerikai védelmi miniszter, Lloyd Austin tájékoztatása szerint a nyugat-németországi amerikai légitámaszponton tartott találkozó célja, hogy "további képességeket biztosítson az ukrán erők számára." "Győzhetnek, ha megvan a megfelelő felszerelés, a támogatás" - mondta azután, hogy Antony Blinken államtitkár társaságában ellátogatott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökhöz.



A találkozó célja továbbá Ukrajna hosszú távú biztonságának biztosítása a háború befejeztével. „Minden a modernizációról és annak biztosításáról szól, hogy hadseregük továbbra is erős és működőképes legyen a jövőben. Nem a biztonságról van szó, hanem az igazi katonai eszközükről” – mondta pénteken John Kirby, a Pentagon szóvivője.



Mindeközben a NATO továbbra is azt a látszatot kívánja fenntartani, hogy mint szervezet távol tartja magát a konfliktustól és legfeljebb a tagországok egyéni akcióról van szó. Tájékoztatásuk szerint, erre a találkozóra nem a NATO-n belül kerül sor, még akkor sem, ha az Észak-atlanti Szövetség főtitkárának, Jens Stoltenbergnek részt kell vennie.



"A NATO mint szövetség nem nyújt katonai segítséget Ukrajnának, így ez a találkozó sem a szervezet keretein belül zajlik le" - mondta John Kirby, a Pentagon szóvivője.

Nem így látja a helyzetet Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, aki szerint a NATO gyakorlatilag háborúban áll Oroszországgal. Lavrov azt is elmondta, hogy jelentős a kockázata annak, hogy nukleáris fegyverek alkalmazása révén eszkalálódik a konfliktus.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a köztelevíziónak adott intejrújában kijelentette, hogy a nyugati országok által szállított fegyverek „legális célpontok lesznek”, hozzátéve, hogy az orosz erők már célba vették a nyugat-ukrajnai fegyverraktárakat. A műsor átírata szerint a diplomata hangsúlyozta, hogy a NATO-erők a fegyverek biztosításával "olajat öntenek a tűzre".