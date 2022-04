Hiába küszködik a világ energiaválsággal, miközben egyre sürgetőbb az energiaátmenet kérdése is, melyet elvileg Joe Biden kormánya is támogat, az amerikai kereskedelmi minisztérium egy vizsgálata szinte teljesen leállította a napenergiával foglalkozó szektort az Egyesült Államokban – derül ki a The New York Times írásából.

A vizsgálat középpontjában az a kérdés áll, hogy a kínai napelemgyártók megkerülik-e a vámokat

azzal, hogy 4 délkelet-ázsiai országon – Kambodzsa, Malajzia, Thaiföld és Vietnám – keresztül juttatják termékeiket az Egyesült Államokba. Noha egyelőre nem derült fény a vámszabályok kijátszására, a visszamenőleges hatályú vámok fenyegetése szinte teljes mértékben leállította az iparágat, és hetek alatt 318 projektet állítottak le vagy halasztottak el az szektor érdekvédelmi szervezete szerint.

A kereskedelmi minisztérium azt követően kezdte meg a vizsgálatot március 25-én, hogy egy kisebb kaliforniai napelemgyártó, az Auxin Solar kérte, hogy vizsgálják meg, vajon Kína kijátssza-e az államilag támogatott cégek amerikai piacot elárasztó dömpingjét megakadályozni hivatott szabályokat.

A kínai napelemekre még Barack Obama vetett ki vámot 2012-ben, remélve, hogy ez segít felpörgetni az amerikai gyártást és megelőzni azt, hogy Kína uralja a születőben levő piacot. 2018-ban Donald Trump újabb napenergiához kapcsolódó termékekre és alkatrészekre vetett ki vámot, amiket Biden februárban meghosszabbított.

Ennek ellenére

a napelemekhez kapcsolódó ellátási láncokat továbbra is Kína uralja,

ahol az állami támogatások segítségével létrehozott óriási gyárak ontják az olyan alapanyagokat mint a poliszilikon. A vámokat megkerülni szándékozó amerikai cégek ezért a beszerzéseik során a fentebb említett 4 délkelet-ázsiai országot részesítették előnyben, melyek az országban használt napelemek legnépszerűbb típusának 82 százalékát adják.

Azonban az Auxin szerint az ezekben az országokban összerakott termékek jelentős részben Kínában készültek. Mindeddig a kereskedelmi minisztérium álláspontja szerint ezen alkatrészek elegendő mértékű változáson mentek keresztül, hogy mentesüljenek a vámok alól. Ha a vizsgálat eredménye végül ezzel ellentétes következtetésre jut, úgy azokat a paneleket, amelyeket a vizsgálat kezdetét követően adtak el az országban, további magas költségek terhelhetik.

Mindezek hatására a napelemek szállítása le is állt.

A minisztérium élén álló Gina Raimondo szerint a kereskedelmi viták rendezéséről szóló szabályok miatt meg vannak kötve a kezei, a vizsgálatot le kell folytatni.

Az Egyesült Államok tavaly nagyjából 24 gigawattnyi kapacitású napelemet telepített, ám ennek csupán az ötödét gyártották az országban, a legtöbb import pedig a kérdéses 4 országból érkezett. A tiszta energia támogatói szerint

a vizsgálat hatására leálló szállítások elbocsátásokat eredményeznek, a kormány klímacéljait is veszélybe sodorják és az elektromos áram árát is felfelé tolják.

Az egyik legnagyobb megújuló energiával foglalkozó cég, a NextEra Energy szerint 2-3 gigawatt kapacitás – ami több mint 1 millió háztartás energiafelhasználására elég – nem készülhet el az idei évben a terveknek megfelelően. A cég részvényei három hét alatt 15 százalékot vesztettek értékükből. Az iparági cégeket tömörítő szervezet szerint 46 százalékkal csökkenhet a telepített napelemek száma. Szakértők szerint a szektort pont akkor lassítja le a vizsgálat, amikor annak pont, hogy fel kellene gyorsulnia.