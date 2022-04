Lengyelország pótlólagos európai uniós forrásokat kért az országot a szomszédos Ukrajnából elárasztó több millió menekült elhelyezésének finanszírozásához – jelentette be Mateusz Morawiecki a Bild című német bulvárlapban csütörtökön közzétett nyilatkozatában. A lengyel miniszterelnök elmondta, hogy Varsó sebesült ukrán katonákat is ápol, és megnyitotta „kapuit és szívét” 2,5 millió menekült előtt.

Lengyelországnak pénzre van szüksége, hogy ezt az erőfeszítést finanszírozza, de az EU eddig egy fillért sem fizetett a menekültek ellátására– tette hozzá. A kormányfő azzal érvelt, hogy Törökországot a legutóbbi menekülthullám idején milliárdokkal támogatták. Most Lengyelország érdemel uniós segítséget.

Az Európai Bizottság még március elején jelezte, hogy egy szolidaritási platform létrehozását tervezi, amelyből támogatást nyújtana az ukrajnai menekülteket befogadó országoknak. Korábban azt mondták, 500 millió eurót szánnak a humanitárius segélyek fedezésére, de Varsó már akkor jelezte: a menekültek befogadása csupán Lengyelországban akár 2 milliárdba is kerülhet.

Létrehoztak egy tízmilliárd eurós helyreállítási keretet is, amely a világjárvány és a háborús helyzet alatt segítségre szorulók támogatására is fordítható – olvasható az Európai Bizottság honlapján. A segélyalap a létfontosságú élelmiszer- és orvosi ellátáson túl az oktatásra, az álláskeresésre és a pszichológiai tanácsadásra is kiterjed.

Az Európai Tanács nemrég 3,5 milliárd eurót ajánlott fel

Az Európai Unió Tanácsa még április 12-én elfogadta azt a jogszabály-módosítást, amely lehetővé teszi, hogy az uniós tagállamok ebben az évben összesen 3,5 milliárd euróval (mintegy 1300 milliárd forinttal) nagyobb összeget kapjanak az Ukrajna elleni orosz háború miatt menekülők befogadásának megkönnyítésére.

Az intézkedés azoknak a tagállamoknak a támogatására irányul, amelyek fogadják és elszállásolják a háború elől Ukrajnából a területükre érkezőket. A kiegészítő támogatás az Ukrajnából érkezett és befogadott menekültek számától függően áll majd a tagállamok rendelkezésre.

Emellett a jogszabály személyenkénti egységköltséget vezet be, amely egyszerűbbé teszi a források mozgósítását. Ez lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy alapvető támogatást tudjanak nyújtani az Ukrajnából érkező, lakóhelyüket elhagyni kényszerült emberek alapvető szükségleteinek biztosítására. A módosítások célja, hogy csökkentse a tagállami költségvetésekre nehezedő nyomást, így a tagállamok jobban tudják kezelni az Ukrajnából érkező menekültek beáramlását – közölték.

Az Európai Bizottság korábbi tájékoztatása szerint az előfinanszírozás Magyarország esetében nagyságrendileg 300 millió euró, mintegy százmilliárd forint.

Csaknem hárommillióan érkeztek Ukrajnából Lengyelországba

Az orosz invázió kezdete óta Lengyelország több mint kétmillió háborús menekültet fogadott Ukrajnából; közülük csaknem 1,6 millióan hosszabb időre is letelepednének Lengyelországban – közölte a varsói kormány menekültkérdéssel foglalkozó kormánybiztosa. Paweł Szefernaker elmondta: csaknem százezer menedékkérő már munkát is talált Lengyelországban, de több mint 1,6 millióan vannak azok, akik ideiglenesen lengyel családoknál találtak menedéket. A befogadó családokat a kormány napi apanázzsal támogatja.

Wiceminister @szefernaker w #GośćWydarzeń: Wg najnowszych szacunków maksymalnie 600 tys. uchodźców z Ukrainy mieszka u polskich rodzin, które zawnioskowały lub będą wnioskować o świadczenie w związku z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. — MSWiA 🇵🇱 (@MSWiA_GOV_PL) April 27, 2022

A háború kezdete óta csaknem hárommillióan léptek be Ukrajnából Lengyelországba, közülük majd egymillióan csak áthaladtak az országon, és továbbmentek például az Egyesült Államokba, Kanadába vagy épp az Egyesült Királyságba. A lengyel kormány a menedékkérők újabb áradatára készül a közeljövőben a kormánybiztos tájékoztatása szerint.