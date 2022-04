Óriási erővel támadnak az oroszok, Kijev elismerte, hogy több várost is elvesztettek

Az elmúlt napok leghevesebb harcai dúlnak most Ukrajna déli és keleti részein. A CNN beszámolója szerint az orosz alakulatok magasabb fokozatba kapcsoltak szerdán, és több régióban is sikeresen nyomulnak előre. Kijev is elismerte, hogy több fontos település is orosz kézre került, nem tudták feltartóztatni az inváziós csapatokat.

Robbanások sorozata történt Oroszországban Az orosz hadsereg többnyire a tüzérségét és a rakétáit használja Ukrajna védelmének ledarálására. Egyes elemzők arra számítanak, hogy egy jelentős katonai ütközet még hátravan.

Az ukrán védelmi minisztérium közlése szerint az orosz támadó alakulatok jelentős utánpótlást kaptak az elmúlt napokban, ezért újult erővel tudtak harcba szállni.

Az ukrán hadsereg magva azonban továbbra is kitart Donyeck és Luhanszk régióban, ott több támadást sikerült visszaverniük az elmúlt órákban, állításuk szerint kilenc tankot és 11 tüzérségi egységet semmisítettek meg.

Fotó: LEON KLEIN

Ez a két terület azért is kulcsfontosságú, mert miután az oroszok letettek Kijev elfoglalásáról, ennek a két régiónak a teljes kontrollja lett a háború fő célja, ezért szeretné Moszkva minél hamarabb ellenőrzése alá vonni, és ezért van itt az ukrán hadsereg jelentős része is, hogy ezt megakadályozza.

Az oroszok a céljuk elérésére északról is megindultak: Izjum városa alatt, Barvinkovénél is sikerült előrenyomulniuk. A hadigépezet valóban óriási fokozatra kapcsolt, mert a jelentések szerint amint elfoglalnak egy települést, már a következőt kezdik támadni.