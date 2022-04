Sporttörténelmet írt Carlo Ancelotti olasz futballedző, miután csapata, a Real Madrid szombat délután 4-0-ra legyőzte az Espanyol gárdáját, ezzel begyűjtve a spanyol bajnoki címet. Ancelotti ezzel a futballtörténelem egyetlen edzője lett, aki az összes, úgynevezett top 5 bajnokságban nyerni tudott aktuális csapatával.

A 62 éves szakember először a Milannal lett bajnok hazájában, Olaszországban 2004-ben. Ezután a Chelsea-vel gyűjtötte be 2010-ben az angol bajnoki címet. A harmadik nagy trófea a francia bajnokság megnyerése volt, ezt 2013-ban abszolválta a Paris Saint Germainnel. 2017-ben már a Bayern München trénereként lett német bajnok, majd ezek után egy kis olasz és újabb angol kitérővel került ismét Real Madridhoz tavaly nyáron.

Fotó: Peter Powell

A csapattal – amelyet már 2013 és 2015 között is irányított – magabiztosan húzták be a bajnokságot, végig vezetve azt. A második Barcelonával szemben 17 pont a királyi gárda előnye, így a hátralévő 4 fordulóban már behozhatatlan. Ancelotti így már a Bajnokok Ligájára koncentrálhat minden energiájával, hiszen még abban a sorozatban is érdekelt csapatával, a Manchester City elleni visszavágót jövő szerdán játsszák Madridban. Az első, igencsak emlékezetes mérkőzésen a City 4-3-ra nyert otthon, így még meglehetősen nyitott a párharc.