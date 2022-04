Miközben zajlik a háború Ukrajnában, Európa energiaválsággal küszködik és a Brexit hatásai is egyre jobban érezhetővé válnak, a brit közéletet a címben feltett kérdés foglalkoztatja, miután az ország két újsága is arról számolt be, hogy egy konzervatív képviselő felnőtt tartalmak fogyasztásával ütötte el munkaidejét. A kérdésben még Boris Johnson kormányfő is megszólalt a sajtó kérdésére válaszolva, és elmondta, hogy természetesen ez a tevékenység nem fér bele, ahogy más munkahelyeken sem – írja a Reuters.

Fotó: PRU / AFP

Mindez alig pár nappal követi az egyik vasárnapi lap meglátását, mely szerint az ellenzéki Munkáspárt helyettes vezetője, Angela Rayner lábai keresztezésével kívánta elterelni a miniszterelnök figyelmét. Johnson az állítást nőgyűlölőnek nevezte, míg Rayner lesújtónak nevezte az erről szóló írást.

A Konzervatív párt frakciófegyelméért felelős Chris Heaton-Harris közölte, hogy vizsgálják a pornóval kapcsolatos vádakat és a miniszterelnökhöz hasonlóan elfogadhatatlannak nevezte a gyakorlatot, sőt cselekvést is ígért az ügyben.

A The Sun és a The Mirror szerint a vádak kedd este kerültek nyilvánosságra, amikor a konzervatívok találkozóján a képviselőnők osztották meg a munkahelyükön tapasztalt szexizmussal kapcsolatos élményeiket. A vádak nem lehetnek alaptalanok, hiszen korábban a Sunday Times írt arról, hogy 56 képviselő néz szembe szexuális zaklatásról szóló gyanúsítással, köztük három minisztert is.

Egy 2018-as jelentés szerint pedig a westminsteri dolgozók ötödét zaklatták már vagy volt tanúja zaklatásnak.

Az a jelentés a parlamenti kultúra radikális átalakítására szólított fel, a jelek szerint sikertelenül.