Szétlőtték az odesszai repteret az oroszok

Orosz rakéta találta el Odessza repterét, megrongálva a kifutópályát, amelyet így többé nem használhatnak az ukránok – közölte az ukrán hadsereg szombaton. A dél-ukrajnai kikötővárost eddig is lőtte már az orosz hadsereg, de az ország többi részéhez képest viszonylag békésen megúszta eddig a háborút.

Az orosz erők hevesen bombázták Donbasz területeit Az orosz hadsereg kilenc héten át tartó pusztító ostrommal megpróbálta elfoglalni Kijevet, most az ország déli és keleti részére koncentrál, az egész Donbaszt el akarja foglalni.

Moszkva nem erősítette meg, hogy valóban ők lőttek volna rakétát a repülőtérre.

Fotó: Twitter

Egyelőre nem számoltak be áldozatokról sem.

Ukraine: une frappe russe touche l’aéroport d’Odessa et détruit la piste d’atterrissage https://t.co/MxcK8BhxiN pic.twitter.com/43MjyOZ71n — L' Est-éclair (@lesteclair) April 30, 2022

Az ukránok jelentése szerint az orosz támadók Donbaszban is fokozták a tüzérségi támadásukat. Szombatra virradóra az oroszok is arról számoltak be, hogy több száz célpontot semmisítettek meg Ukrajna-szerte. Oroszország feltett szándéka, hogy az egész Donbaszt megszállja, amelynek nagy részét már eddig is birtokolták a szakadárok.