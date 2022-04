Rendkívüli kormányülést hívtak össze péntekre a Brit Virgin-Szigeteken, miután a brit koronához tartozó terület miniszterelnökét, Andrew Fahie-t bilincsbe verve vitték el előző nap a Miami repülőtérről. A letartóztatás tényét a szigetek kormányzója jelentette be még csütörtökön.

Megértem, hogy ez a hír megdöbbenést kelt a terület lakosaiban, de kérek mindenkit, hogy őrizze meg a nyugalmát

– olvasható John Rankin kormányzó közleményében.

Az ügyben azóta a brit külügyminiszter is megszólalt. Lizz Truss szerint megdöbbentők a vádak, amelyeket az amerikai hatóságok olvastak a karibi kormányfő fejére. A Brit Virgin-szigetek miniszterelnökének ügyes-bajos dolgait amúgy Londonban is vizsgálták nemrég, de az eredményt a kormány máig nem hozta nyilvánosságra. A brit külügy vezetője most azt ígérte: ezt a mulasztást sürgősen pótolják.

A kormányfőt az amerikai drogelhárítás buktatta le

Andrew Fahie-t tegnap csalták lépre, és kapcsolták le az amerikai szövetségi Kábítószerellenes Hatóság (DEA) ügynökei a Miami reptéren 700 000 dollárral a táskájában. A Brit Virgin-szigetek miniszterelnökével együtt letartóztatták a terület kikötői hatóságának igazgatónőjét, valamint annak fiát is. A vádirat szerint ők hárman arra szövetkeztek, hogy a Virgin-szigeteken keresztül kolumbiai kokaint csempésszenek az Egyesült Államokba, az ebből szerzett pénzt pedig fantomcégeken keresztül mossák tisztára.

Fotó: LIOT Jean-Marie / Hemis via AFP

A politikust, a köztisztviselőt és annak fiát egy magát mexikói drogdílernek kiadó beépített ember segítségével buktatták le az amerikai hatóságok.

Az Egyesült Államoknak dolgozó "titkos informátor" a mexikói Sinaloa-kartell embereként mutatkozott be a Brit Virgin-szigeteken, még tavaly októberben. A Miami Herald beszámolója szerint azt állította, hogy kész terve van arra, hogy a brit tengerentúli területen keresztül több tonna kokaint csempésszen az Egyesült Államokba. A drogot Puerto Ricóba, Miamiba, illetve New Yorkba akarta szállítani, ehhez kérte a helyeiek segítségét.

A magát drogcsempésznek kiadó férfi, összekötőkön keresztül, először a virgin-szigeteki Kikötői Hatóság igazgatóját, Oleanvine Maynardot környékezte meg. Elmondta a nőnek, hogy a hírhedt mexikói kartell birtokában lévő 3000 kilogrammnyi kokainnak keres biztos utat az Egyesült Államokba, és meggyőződése, hogy a Brit Virgin-szigeteken keresztül célba érhet a szállítmány.

A Brit Virgin-szigetek mintegy 60 szigetből álló szigetcsoportosulás, amelyből mindössze 16 lakott. A legnagyobb, a képen látható Tortola szigete, ahol a terület fővárosa, Road Town is található. A szigetek az Egyesült Államokhoz tartozó Virgin-szigetek közvetlen szomszédságában találhatók.

Fotó: LIOT Jean-Marie / Hemis via AFP

Az informátor jelentős összeget ajánlott a szigetek kikötőinek forgalmáért felelős igazgatónak cserébe azért, ha a nő garantálja, hogy a vámosok nem nyitják fel a drogot tartalmazó konténereket, amelyeket mindössze 24-48 órán keresztül tároltak volna a Road Town-i kikötőben, amíg "megfelelő lehetőség nyílik" a továbbszállításukra. A Guardian által idézett vádirat szerint Maynard kötélnek állt, és az "üzletbe" bevonta fiát, Kadeemot is, aki egy, a DEA-ügynökök által készített hangfelvételen még azt is elmondta, hogy ő két évtizede foglalkozik drogcsempészéssel.

Az amerikai drogelhárítás emberei akkor már hónapok óta próbáltak a Virgin-szigetek miniszterelnökének közelébe férkőzni. Titokban minden, a Maynardokkal folytatott beszélgetést rögzítettek, így azt a márciusi párbeszédet is, amikor a kikötői hatóság igazgatója a beépített ember kérdésére – hogy a kormányfőt is be kellene-e vonni az üzletbe – azt válaszolta:

Jól tudom, milyen ember: ha meglátja a lehetőséget, megragadja. Ő is csinál néha szélhámosságokat, nem mindig jár egyenes úton.

"A vezetőedző is beállna játszani"

A Virgin-szigetek miniszterelnöke, az 51 éves Andrew Fahie – akire az amerikaiak informátora és a Maynard család tagjai közötti beszélgetések során csak úgy hivatkozvak: "a vezetőedző" – a vádirat tanúsága szerint valóban megragadta a lehetőséget. Kareem Maynard egy áprilisi üzenetben ezt írta a beépített embernek:

A vezető edző is játszani akar a csapattal ebben a szezonban.

A karib-szigeteki kormányfőnek 700 000 dollárnyi előleget ígértek az együttműködésért cserébe. Az amerikai ügynök egy alkalommal, jó szándéka jeléül 20 000 dollárt adott át Fahie-nak, akinek azt ígérte, ha az első, Miamiba induló szállítmány sikeresen célba ér, a következőkből több milliós részesedést kap. Elmagyarázta a miniszterelnöknek, hogy a kokain kilogrammjáért kb. 4000 dollárt fizetnek, és 26 000-28 000 dollárért értékesítik Miamiban, New Yorkban pedig akár 38 000 dollárt is kaphatnak érte. Az ügynök a kábítószer-szállítmányokon szerzett haszon 12 százalékát ígérte a miniszterelnöknek.

Andrew Fahie arra kérte a "csempészt," az előleg mellett fizessen még 83 000 dollárt egy szenegáli férfinek, aki korábban segített neki "megoldani" néhány politikai ügyet. A húszezer dolláros kenőpénz ellenére Fahie gyanakvó maradt, és többször is próbálta sarokba szorítani az "csempészt", akit azzal vádolt, hogy beépített ügynök. A hangfelvételek tanúsága szerint egy alkalommal azt mondta neki:

Húsz évembe került, hogy eljussak idáig, nem akarok 20 perc alatt távozni.

Egy nappal az elfogása előtt azonban már azt mondta a férfinak, akit mexikói drogcsempésznek vélt, hogy "hisz a boszorkányokban és a mágiában, és meg tudja mondani, amikor egy ember hazudik."

Pénztért ment, karperecet kapott

Andrew Fahie-t csütörtökön, a Miami repülőtéren kapták el, ahová a helyi ügyészségre beadott vádirat szerint azért ment, hogy átvegye a kábítószer-csempészetben való részvételéért neki felajánlott 700 000 dollárt. A virgin-szigeteki miniszterelnök az őt megbilincselő ügynököknek azt mondta: "miért tartóztatnak le? Nincs nálam kábítószer."

A Brit Virgin-szigetek (BVI) a gazdagok kedvelt nyaralóhelye és adóparadicsom is egyben. A szigetek 1980-as évek óta fontos "átrakodó állomásai" az Egyesült Államokba irányuló kábítószer-szállítmányoknak. Az amerikai hatóságok évek óta információval segítik a briteket, hogy felszámolják a korrupciót a szigeteken.

Fotó: BIBIKOW Walter / Hemis via AFP

Fahie 2019-ben került a mintegy 300 0000-es lakosú, 60 szigetből álló karib-tengeri terület kormányának élére. A Brit Királyság tengerentúli területének számít, ezért is indíthatott a helyi vezetés ellen vizsgálatot még 2021-ben a brit kormányzat. Az októberben indult nyomozásuk arra próbált fényt deríteni, igazak-e a kormányzatot ért korrupciós vádak, valóban voltak-e hivatali visszaélések, pazarlások a Virgin-szigeteken. A vizsgálat időközben lezárult, de az eredményét, bármi is legyen az, még nem hozták nyilvánosságra Londonban. Egészen mostanáig csak annyit lehetett róla tudni, hogy több mint negyven ajánlást tartalmaz. A brit külügyminiszter csürtötökön azt nyilatkozta: a legújabb fejlemények tükrében sürgőssé vált, hogy közszemlére kerüljön.