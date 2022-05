A női orvosok tartják fenn az egészségügyet a tálibok uralta Afganisztánban

– írja a The Guardian.

Míg a közéletet és az üzleti világot a férfiak uralják, a kórházakban a nők állnak helyt. A tálibok belátták, hogy az életmentő szolgálat nélkül nagy bajban lennének, ennek ellenére sok nő még rendes fizetést sem kap, de vannak olyan családok is, ahol felborultak a hagyományos szerepek, és mivel az új vezetés alatt a családfő keresőképtelenné vált, a nők keresik a kenyeret.

A nőgyógyászatról és a szülészetről például tömegesen küldték el a férfi kollégákat, de a tálib hatalomátvételt követően rengetegen el is hagyták az országot. Most megborulni látszik az a stratégia, amely nem engedi a lányok oktatását, hiszen képzett szakemberek nélkül most semmire nem mennének.

Most a nők dolgoznak a nőkért

– nyilatkozta a portálnak az egyik egészségügyi alkalmazott, aki háromgyermekes édesanyaként nappal a családját látja el, éjszaka pedig a kórházban dolgozik, de számíthat a munka nélkül maradt férje segítségére is.

Dr. Rayhana szülésznő – Fotó: NurPhoto/AFP

A kabuli kórházakban megfeszített erővel dolgoznak a nők, az orvosi és nővéri feladatok mellett még arra is figyelnek, ha valakinek lelki segélyre van szüksége, valamint az árvákról is gondoskodnak, létrehoztak egy örökbefogadó bizottságot.

Az áldatlan állapotok ellenére abban most sokan egyetértenek, hogy

jobban működik a rendszer, ha nők irányítják.